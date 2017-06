Verbindungsweg nimmt Formen an

Lüdenscheid - Eine klarere Verbindung soll zwischen Martin-Niemöller- und Bahnhofstraße entstehen. Inzwischen hat der Verbindungsweg Formen angenommen – links und rechts sind die Begrenzungen gesetzt, zum größten Teil ist Schotter aufgetragen.

Nahe der Bahnhofstraße transportiert ein Bagger noch altes Material ab.

Wie berichtet, ist die Erneuerung des Weges unterhalb des Kirchheim-Parkplatzes noch ein Projekt der Regionale 2013, die zu einer Aufwertung des Quartiers rund um das erneuerte Bahnhofsareal zählt. Wann genau mit der Fertigstellung zu rechnen ist, steht noch nicht fest.

Hans-Jürgen Badziura, städtischer Fachdienstleiter für die Bereiche Umweltschutz und Freiraum, hatte im Vorfeld erklärt, es solle ein asphaltierter und barrierefreier Fußweg mit einer besonderen grafischen Gestaltung entstehen. Neben der normalen Beleuchtung der Strecke soll auf den Weg das Wort „Licht“ in verschiedenen Sprachen, die in Lüdenscheid gesprochen werden, projiziert werden – eine Reminiszenz an die Stadt des Lichts.