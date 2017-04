Neuer Fußweg mit grafischer Darstellung geplant

Ein Gehweg neben einem Gehweg... Fehlt nur noch ein Rathaus neben dem Rathaus! Wir sind doch in der Haushaltssicherung, da unsere wunderbaren Lokalpolitiker so konservativ und nüchtern mit UNSEREM Geld umgehen. Die Politiker wollen doch eh alles neu bauen (Feuerwehr, Musikschule,...), warum dann nicht auch ein neues Rathaus? Kurbelt doch die Wirtschaft an und erhält Arbeitsplätze, die Haushaltszahlen existieren doch nur irgendwo auf som komischen Papier in der Theorie. Geld raus alleen heisst die Devise, schließlich ist überall Wahlkampf und alle 4 oder 5 Jahre muss sich der Politiker auch mal mit dem Plebs abgeben.

Wie sagte Schumpeter einst: "Eher legt sich ein Hund einen Wurstvorrat an als eine demokratische Regierung eine Haushaltsreserve!"

Zinsen sind günstig geworden, da brauch man das Zinsersparnis nicht durchrechnen, da kann man sich weiter exorbitant verschulden.

Ad rem zum Gehweg:

Ich bin dafür auf den Gehweg in allen Sprachen drauf zu schreiben, "Hier liegt unsinniges Bürgergeld begraben, refinanziert über Erhöhungen der Hundesteuer, Grundsteuer und Gewerbesteuer!"