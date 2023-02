Verbesserung durch Tempo-30? Eine Bestandsaufnahme an der A45-Umleitung

Von: Leon Malte Cilsik

Die Lennestraße, fotografiert im Abstand von jeweils sechs Monaten. Auffällige Veränderungen sind zunächst die eingeführten Lkw-Durchfahrtsverbote auf einmündenden Straßen und dann die Tempo-30-Regelung – ab Höhe Vogelberger Weg gilt wieder Tempo 50. © Malte Cilsik

Die Lennestraße zählt seit der A45-Sperrung zu den meistbefahrenen Straßen der Region. Wir haben mit regelmäßigen Bestandsaufnahmen dokumentiert, was das mit den Menschen vor Ort macht.

Lüdenscheid – Die Lennestraße: Seit der A45-Sperrung ist die offizielle Umleitungsstrecke zum Symbol für das Leid der gesamten Region geworden. Eine Kombination aus Abgasen und Straßenlärm belastet ansässige Firmen und Bürger in nur schwer erträglichem Maße. Vor diesem Hintergrund haben wir mit regelmäßigen Bestandsaufnahmen versucht, die Veränderungen vor Ort zu dokumentieren.



Das Vorgehen: Im Abstand von jeweils sechs Monaten haben wir ab dem 1. Februar 2022 die Zahl der Unternehmen und Parteien in den Wohnhäusern gezählt, die sich direkt an der Lennestraße befinden. Letztere anhand der Klingelschilder. Unser Fokus lag dabei auf dem Abschnitt zwischen den Kreuzungen zur Werdohler und Altenaer Straße. Anschließend haben wir das Gespräch mit den Betroffenen gesucht.



Die Ausgangssituation: Gewerblich wird die Lennestraße maßgeblich geprägt von der Automobilbranche. Insgesamt sieben Betriebe widmeten sich, Stand Februar 2022, dort dem Verkauf oder Service rund ums Auto. Es folgten sechs Industrie- und Logistikbetriebe und fünf Liefer- und Fahrdienste. Zudem gab es drei Lebensmittel- und Einzelhändler und jeweils zwei Friseure, Hotel- und Wohnungsanbieter und städtische Unternehmen. Jeweils mit einem Betrieb vertreten waren die Energie-, Telekommunikations-, Elektronik-, Mode-, Bildungs- und Finanzbranche.



Wenig Veränderungen bis August

Im Laufe der nächsten sechs Monate hat sich an der Lennestraße wenig verändert. Bis August ordnete die Stadt zur Verbesserung der Verkehrssituation Lkw-Durchfahrtsverbote (ausgenommen Lieferverkehr) auf sieben einmündenden Straßen, mehrere Beschilderungsmaßnahmen sowie eine Anpassung der Ampelschaltungen an.

Hinzugekommen ist in diesem Zeitraum das Brückenbauerbüro an der Lennestraße 2, dafür verließen die Gebrüder Schneider Fensterfabrik und Manhattan Pan Pizza die Umleitungsstrecke. Gespräche mit weiteren Betrieben anderer Branchen zeigten, dass sie fast alle Zukunftsängste und in wachsendem Maße Umzugsgedanken beschäftigten.

Bei Privatpersonen war der Wohnort hingegen weiterhin gefragt: Bei insgesamt 164 gezählten Wohnparteien gab es im August fünf Leerstände weniger als noch im Februar, insgesamt waren es 18. Ein Gespräch mit einer damaligen Neu-Mieterin ergab, dass für viele wohl die niedrigen Mieten angesichts des Mangels an bezahlbarem Wohnraum das ausschlaggebende Argument sind.

Inzwischen gilt an der Lennestraße zwischen Worthkreuzung und Vogelberger Weg Tempo-30. © Malte Cilsik

Nun, nach weiteren sechs Monaten, ist die wohl auffälligste Veränderung an der Lennestraße die Senkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 auf 30 Stundenkilometer im Abschnitt zwischen Worthkreuzung und Einmündung Vogelberger Weg. Die Stadt Lüdenscheid hatte die Geschwindigkeitsbeschränkungen auf mehreren Abschnitten der Umleitung angeordnet, um die verkehrsbedingte Lärmbelastung in „spürbarem Maße“ zu reduzieren. Die entsprechende Beschilderung steht seit Anfang Dezember. Zudem wurden Ergänzungen an zwei Spurtafeln sowie Vorweg- und Wegweiser zur Altenaer Straße angeordnet.

Nächster Abgang kam zum Jahreswechsel

Neuzugänge gab es im Gewerbe keine, stattdessen hat mit Laudiens Angellädchen zum Jahreswechsel ein weiterer Betrieb der Lennestraße den Rücken gekehrt. „Unser Umsatz ist durch den permanenten Stau vor dem Laden um das Achtfache zurückgegangen. Um den Standort zu halten, müsste ich meine privaten Reserven verbrauchen“, berichtete Inhaberin Heike Sieling Laudien damals. Heute befindet sich ihr Lädchen an der Schlachthausstraße 6.

Ein Aufkleber an der Tür des ehemaligen Angellädchens macht den Grund des Umzugs klar. © Malte Cilsik

Uwe Graupner treiben ähnliche Gedanken um. Schon seit Sommer schaut er sich nach einem neuen Standort für seine Werkstatt um. Bloß gestalte sich diese Suche in der Bergstadt denkbar schwierig: „Ich brauche eine Halle mit mindestens 200 Quadratmeter – das ist beinah aussichtslos.“ Dennoch gibt der Kfz-Meister nicht auf, mehrere Jahre wolle er das Verkehrschaos nicht mehr ertragen – Tempo 30 hin oder her: „Effektiv halten sich fast nur Lüdenscheider daran, wirkliche Entlastung bringt es kaum. Ein permanenter Blitzer könnte helfen.“

Helfen könnte eine konsequent durchgesetzte Geschwindigkeitsbeschränkung wohl auch dem Krankenfahrdienst MediTax – doch hat dieser seinen Standort unterhalb des Vogelberger Wegs und profitiert daher nicht von der Maßnahme. „Für uns hat sich wenig verbessert, wir verlieren noch immer wertvolle Minuten bei jeder Ein- und Ausfahrt auf unser Grundstück“, sagt Ozan Akca aus der Dispositionsabteilung. Erst vor Kurzem habe ein Fahrer einen schwerwiegenden Unfall beim Abbiegen in die Auffahrt gehabt. „Das sorgt für Unruhe in unserem Team. In den vergangenen sechs Monaten haben zwei Mitarbeiter gekündigt. Wir suchen händeringend nach Personal“, sagt Akca.

Nachdem eine geregelte Freihaltung der Einfahrt zur Lennestraße 3 von der Stadt mit Verweis auf eine zweite Einfahrt hinter dem Gebäude – die jedoch laut Akca regelmäßig von Lieferungen für das benachbarte Autohaus versperrt werde – abgelehnt wurde, kommen harte Zeiten auf den Krankenfahrdienst zu: „Wir müssen durchhalten, irgendwie. Für unsere Kunden sind wir teilweise überlebenswichtig“, sagt Akca, der noch Hoffnung hat: „Vielleicht kommt ja das Lkw-Verbot. Es wäre eine große Erleichterung.“

Vermieter können helfen

Die Wohnparteien sind indes relativ konstant geblieben. Im Vergleich zum August ergab unsere Zählung lediglich einen Leerstand mehr, mit insgesamt 19 sind es damit aber noch immer vier weniger als vor einem Jahr. Klaus Sandmann, welcher drei Mehrfamilienhäuser mit 18 Wohnungen an der Lennestraße besitzt, bestätigt diesen Eindruck: „Seit August hatte ich keine Mieterwechsel mehr. Zuletzt wurden im Sommer Wohnungen frei – und die waren immer sofort neu vergeben.“

Der Lanuv-Messcontainer Seit Mitte Juli misst das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (Lanuv) mit einem Messcontainer kontinuierlich die Luftschadstoffbelastung an der Lennestraße und veröffentlicht die Ergebnisse auf seiner Webseite. Bei einer Überschreitung EU-weiter Grenzwerte müssen Maßnahmen zur Reduktion eingeleitet werden. Eine Modellrechnung ergab, dass es vor allem beim Jahresdurchschnitt der Stickoxid-Belastung knapp werden könnte: Für ein Kalenderjahr darf dieser nicht über 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft liegen. Der Ausgang ist laut Lanuv derzeit noch offen – frühestens nach zwölf Monaten und damit im Juli 2023, wenn alle Jahreszeiten einmal durchlaufen wurden, sei eine Prognose möglich. Offizielle Ergebnisse sind dann erst nach Ablauf des Kalenderjahres 2023 verfügbar. Es gibt zwar auch Tagesgrenzwerte, die seien aber mit 200 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft kaum erreichbar und müssten noch dazu 18 Mal pro Jahr überschritten werden. Bislang ist dies noch kein einziges Mal vorgekommen.

Dabei ist die Lärm- und Abgasbelastung unvermindert hoch geblieben – trotz Tempo 30. Das zumindest sagen David und Jennifer Bahl, die mit ihren zwei Kindern seit mehr als zehn Jahren an der Lennestraße wohnen. „Lkw sind auch noch laut, wenn sie 30 fahren“, sagt Jennifer Bahl. „Wirklich helfen würde uns nur ein Lkw-Verbot im Stadtgebiet.“ Denn eigentlich wollen beide ihren langjährigen Wohnort nicht verlassen und könnten das auch kaum. „Der Versuch, in Lüdenscheid eine bezahlbare Vier-Zimmer-Wohnung zu finden, wäre ohnehin aussichtslos“, sagt die zweifache Mutter.

Sandmann ist sich des Leids seiner Mieter bewusst: „Die Situation ist nicht nur über Jahre betrachtet untragbar, da ändert auch die Geschwindigkeitsbeschränkung nur wenig. Daher sollten wir Vermieter auch alles in unserer Macht stehende tun, um zu helfen.“ Dazu zähle beispielsweise der Einbau von Schallschutzfenstern: „Das können Hausbesitzer entlang der Umleitung völlig unkompliziert von der Autobahn GmbH gefördert bekommen“, berichtet Sandmann aus eigener Erfahrung – 64 Fenster habe er austauschen lassen. Zumindest bislang scheint der Wohnort damit noch attraktiv genug, um die Menschen an der Lennestraße zu halten.