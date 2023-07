Verbesserung durch Lkw-Verbot? Zwiegespaltenes Bild an der Lennestraße

Von: Leon Malte Cilsik

Ein Monat nach in Kraft treten des Lkw-Durchfahrtsverbots fallen die Meinungen darüber unterschiedlich aus. Eines ist jedoch klar: Beendet sind die Verkehrsprobleme damit nicht.

Lüdenscheid – Fast ein Monat ist bereits vergangen, seit das Lkw-Durchfahrtsverbot am 10. Juni in Lüdenscheid in Kraft getreten ist. Ein Monat, in dem die lang herbeigesehnte Anordnung potenziell ihre Wirkung entfalten und nicht nur den direkten Anwohnern der Umleitungsstrecke die gewünschte Entlastung bringen konnte. Doch hat sie das auch? Ein Zwischenfazit.

Wirklich objektiv beurteilen kann die Situation – zumindest an der Lennestraße – aktuell wohl nur das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (Lanuv), das dort seit Mitte Juli vergangenen Jahres kontinuierlich die Luftschadstoffbelastung misst.

„Eine direkte Auswirkung des Lkw-Fahrverbots auf unsere Messwerte konnten wir bislang nicht feststellen“, sagt Lanuv-Sprecherin Birgit Kaiser de Garcia. „Dafür ist die Maßnahme aber auch noch nicht lang genug in Kraft.“

Der Einfluss des Lkw-Durchfahrtsverbots werde derzeit noch von meteorologischen Einflüssen, schwankenden Verkehrsaufkommen – etwa aufgrund der Ferien – und der großräumigen Luftschadstoffbelastung überlagert.

„Erst ein Vergleich von längeren Zeiträumen mit möglichst vergleichbaren Bedingungen erlaubt eine Beurteilung des Effekts der Maßnahme“, sagt Kaiser de Garcia.

Verbesserung durch Lkw-Verbot? Anwohner ziehen erstes Fazit

Schon wesentlich früher ist dies dafür den direkten Anwohnern der Umleitungsstrecke möglich – eine Umfrage unserer Redaktion ergab dabei ein zwiegespaltenes Bild.

Jennifer Bahl wohnt mit ihrem Mann und zwei Kindern seit mehr als zehn Jahren an der Lennestraße – in unmittelbarer Nähe zum Lanuv-Messcontainer und damit relativ zentral zwischen den Kreuzungen zur Altenaer Straße und Werdohler Landstraße.

Jennifer Bahl wohnt direkt am Lanuv-Messcontainer – die Lüdenscheiderin lebt schon seit mehr als zehn Jahren an der Lennestraße. © cilsik

Die Lüdenscheiderin hat die ersten Wochen seit Inkrafttreten des Durchfahrtsverbots sehr positiv erlebt: „Nachdem Tempo 30 für uns leider kaum etwas verändert hat, bemerken wir nun eine wirkliche Verbesserung“, sagt Bahl. „Vorher hat sich der Verkehr regelmäßig in beide Richtungen bis direkt vor unsere Haustür gestaut. Das kommt jetzt kaum noch vor – dank unserer Lärmschutzfenster können wir mittlerweile wieder durchschlafen und sogar Lüften ist zwischendurch möglich.“ Insgesamt sei die Situation so nun zumindest erträglich geworden.

Anders sieht das Elissavet Simeon, die ihren Laden SI.EL-Brautmoden direkt an der Kreuzung zur Altenaer Straße hat und sich in diesem „unteren“ Bereich der Lennestraße ziemlich vergessen fühlt: „Ich habe mir vom Durchfahrtsverbot mehr erhofft, nachdem wir von Tempo 30 bereits ausgenommen geblieben sind.“

Bei SI.EL-Brautmoden bleiben die Fenster und Rollläden seit der Brückensperrung stets geschlossen – zum Schutz der weißen Kleider im Inneren. Die markanten blauen Markisen müssen hingegen bald in die Reinigung. © Malte Cilsik

Zwar bestätigt Simeon den Eindruck, dass die Staus merklich weniger geworden sind, doch ändere das für sie kaum etwas. „Sie blockieren vielleicht nicht mehr wie eine Wand meine Einfahrt.

Aber wenn innerhalb von 30 Sekunden noch immer acht Lkw an der Haustür vorbeifahren – und das um 1 Uhr nachts – fällt es mir schwer, von einer erträglichen Situation zu sprechen“, sagt sie mit Verweis auf eine nächtliche Videoaufnahme.

Schlaf finde Simeon, die direkt über ihrem Laden lebt, entsprechend noch immer kaum, auch das Lüften sei ihr nach wie vor unmöglich. Dies hat bei der Brautmodenverkäuferin nämlich auch einen geschäftsbedingten Hintergrund: „Wenn ich die Fenster öffne, werden die Kleider schwarz. Das kann ich nicht riskieren.“

Umzugsgedanken hegt Simeon daher auch weiterhin: „Als Selbstständiger geht man an dieser Straße zugrunde. Bloß sehe ich nach 16 Jahren an diesem Standort keine Alternative für meinen Laden. Zumindest nicht in Lüdenscheid.“ Ein Brautmodengeschäft müsse gut erreichbar sein und über Parkplätze in direkter Nähe verfügen.

Laufkundschaft, wie es sie etwa in der Stadtmitte gäbe, sei hingegen nicht von Belang. „So eine Lage finde ich in Lüdenscheid schlicht nicht wieder.“ Sollte Simeon ihren Laden also aufgeben müssen, würde sie die Bergstadt verlassen.

Und angesichts von 40 Prozent Umsatzeinbußen im Vergleich zum vergangenen, bereits von der Brückensperrung geprägten Jahr, sei dies kein unrealistisches Szenario mehr. „Die Hoffnung auf Entschädigungszahlungen habe ich längst aufgegeben. Ich wäre schon froh, wenn zumindest ein Blitzer an der unteren Lennestraße aufgestellt werden könnte“, sagt Simeon.

Beide – sowohl Bahl als auch Simeon – treibt indes die Sorge vor dem Ende der Ferien und, schon früher, dem Ende der Polizeikontrollen um. Denn das könnte jegliche Fortschritte wieder zunichtemachen.

Verbesserung durch Lkw-Verbot? Bürgerinitiative in Sorge vor einem „zahnlosen Tiger“

Die Bürgerinitiative A45 (BI) hat mittlerweile ebenfalls ein erstes, insgesamt positives Fazit zum Durchfahrtsverbot gezogen. „Der wichtigste Teil unserer Forderungen wurde damit nun erfüllt“, sagt BI-Sprecher Heiko Schürfeld. „Man braucht keine offiziellen Zahlen, um zu erkennen, dass das Verbot große Wirkung zeigt.“

Die Stimmung unter den Bürgern Lüdenscheids habe sich sichtbar gebessert, viele Kleinunternehmen könnten dank der entspannteren Verkehrssituation wieder wirtschaftlicher arbeiten.

Doch besteht auch in Schürfelds Augen weiter Handlungsbedarf: „Jetzt heißt es dran bleiben, denn die Kontrollen müssen dauerhaft weitergehen, damit aus dem Durchfahrtsverbot nicht mit der Zeit ein ‘zahnloser Tiger’ wird. Eine zusätzliche Unterstützung von Polizeikräften zur Umsetzung des Durchfahrtsverbotes wurde von der Staatskanzlei im Februar schriftlich zugesagt. Das sollte dauerhaft eingefordert werden.“

Lanuv-Prognose nach fast einem Jahr Seit Mitte Juli misst das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (Lanuv) mit einem Messcontainer kontinuierlich die Luftschadstoffbelastung an der Lennestraße. Bei einer Überschreitung EU-weiter Grenzwerte müssen Maßnahmen zur Reduktion eingeleitet werden. Eine Modellrechnung ergab, dass es vor allem beim Jahresdurchschnitt der Stickoxid-Belastung knapp werden könnte: Für ein Kalenderjahr darf dieser nicht über 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft liegen. Nach mittlerweile fast 12 Monaten scheint dies an der Lennestraße aber auch nicht der Fall zu sein: Laut Lanuv liegt der Mittelwert aktuell bei etwa 32 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, auch beim Feinstaub (PM10) wird derzeit mit 16 Mikrogramm pro Kubikmeter kein Grenzwert überschritten. Das Lanuv weist darauf hin, dass verbindliche Ergebnisse erst nach Abschluss des Jahres 2023 vorliegen.

In diesem Zuge plädiert die Bürgerinitiative auch für eine Verlagerung der Polizeikontrollen in Lüdenscheid Nord auf die Autobahn, um Rückstaus und schwierige Wendemanöver auf der L692 zu verhindern.

Doch damit nicht genug: „Das untergeordnete Straßennetz in Lüdenscheid und der Region muss jetzt endlich vernünftig saniert und nicht nur ‘geflickt’ werden. Denn notdürftige Reparaturen sind auf die Dauer kontraproduktiv und wesentlich teurer als Sanierungen“, sagt Schürfeld.

Nun heiße es „Wunden lecken“ und einen großen Sanierungs-Invest für die heimische Infrastruktur von Bund und Land einfordern: „Lüdenscheid ist unverschuldet in diese Misere geraten und braucht jetzt dringend finanzielle Hilfe.“

Weiterhin fordert die Bürgerinitiative nach wie vor einen festen Blitzer „Im Grund“ – an der steilen Abfahrt Richtung Altenaer Straße – und im Sinne der Anwohner einen Verzicht auf den „Lärmschutz“-Zusatz an vielen Tempo-30-Schildern. „Das ist vielleicht gut gemeint, animiert aber viele Fahrer dazu, genau das Gegenteil von leise zu sein“, erklärt Schürfeld.