Dirk Löber: Zu viel Lärm auf Sternplatz

Veranstaltungen in der Innenstadt

+ © Dana Mester "Lüdenscheid karibisch". © Dana Mester

Lüdenscheid - Rechtsanwalt Dirk Löber arbeitet mit seinem Team auch am Wochenende in seiner Kanzlei am Sternplatz. In einem Schreiben an Bürgermeister Dieter Dzewas beklagt er zunehmende Lärmbelästigungen auf dem Sternplatz – nicht nur an Wochenenden.