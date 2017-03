Veranstaltung "Der Darmtumor gestern - heute - morgen"

Michael Haferberger, Silvia Apel, Heike Dahm, Dr. Thorsten Kehe (Vorsitzender der Geschäftsführung der Märkischen Kliniken), Prof. Dr. Christopher Kelm, Ralf Jurka und Prof. Dr. Gerhard Heil laden zur Veranstaltung am 18. März ein.

Lüdenscheid - Unter dem Titel „Der Darmtumor gestern – heute – morgen“ sind Patienten, Angehörige und Interessierte für Samstag, 18. März, 10 bis 12 Uhr, eingeladen, sich im Seminarzentrum des Klinikums (Haus 7) umfassend über Behandlungs- und insbesondere Vorsorgemöglichkeiten zu informieren.

In der 70er und 80er Jahren seien es im Schnitt 20 von 100 000 Personen gewesen, die in Deutschland jährlich an Darmkrebs erkrankten. Heutzutage sind es laut Prof. Dr. Christopher Kelm bereits rund 70 Personen.

Nicht nur den generellen Anstieg der Zahlen über die Jahrzehnte hinweg, sondern auch, dass zunehmend jüngere Menschen betroffen sind, sei auffällig, sagte der Direktor der Klinik für Allgemein-, Visceral- und spezielle Visceralchirurgie in Hellsersen am Montag im LN-Gespräch.

Veranstaltung der Reihe "Gesundheit im Dialog"

Gemeinsam mit der AOK Nordwest und Schülern eines Biologie-Leistungskurses der Staberger Gymnasien gestaltet das Klinikum die Informationsveranstaltung der Reihe „Gesundheit im Dialog“ im Zeichen des Darmkrebsmonats März.

Wie Ralf Jurka, Abteilungsleiter Marketing/Kommunikation der AOK Nordwest, betonte, hätten durch Darmspiegelungen – ab dem 55. Lebensjahr übrigens von den Krankenkassen bezahlt – seit 2002 in Deutschland 200 000 Neuerkrankungen und 90 000 Todesfälle verhindert werden können.

"Darmkrebs darf kein Tabuthema mehr sein"

Heike Dahm, Regionaldirektorin Lüdenscheid der AOK Nordwest sagte, es sei – insbesondere wegen nach wie vor anhaltender Zurückhaltung der Bevölkerung – wichtig, über Darmkrebs und Vorsorge zu sprechen. „Das darf kein Tabuthema mehr sein.“

Zur Prävention gehört auch eine gesunde Ernährung, über die Silvia Apel, Ernährungsexpertin des Patienten-Informations-Zentrums, am 18. März referieren wird.

Interdisziplinäre Behandlungskonzepte

Prof. Dr. Gerhard Heil, Direktor der Klinik für Onkologie und Hämatologie, sagte, im Krankheitsfall würden Patienten dank eines interdisziplinären Behandlungskonzepts aus den Bereichen Onkologie, Radiologie, Chirurgie und eventuell Palliativmedizin getragen. Durch entsprechende Vorträge mehrerer Ärzte werde das den Besuchern der Veranstaltung verständlich erklärt.

Die Schüler des Staberger Biologie-Leistungskurses von Michael Haferberger werden am 18. März ihre Eltern, Großeltern und Bekannten mitbringen – die der relevanten Zielgruppe angehören. Vorträge von Klinikdirektoren und Ärzten im Unterricht sowie Hospitationen im Krankenhaus gehen der Veranstaltung voraus.