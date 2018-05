SGV lädt zum Wandern „Rund um Lüdenscheid“

Lüdenscheid - „Rund um Lüdenscheid“ geht es im wahrsten Sinne beim Aktionstag, den die Lüdenscheider SGV-Abteilung anlässlich der 750-Jahrfeier der Stadt am Samstag, 9. Juni, veranstaltet. Es werden für verschiedene Zielgruppen von jung bis alt entsprechende Aktionen angeboten. Alle enden am Homert-Turm. Dort werden für die Wanderer vom Nachmittag bis zum frühen Abend Speisen und Getränke angeboten.

Im Mittelpunkt des Tages stehen, neben weiteren Angeboten, zwei Wanderungen entlang der Stadtgrenzen, in der Tradition des Schnadeganges. Eine davon hat nicht von ungefähr den Titel „Lüdenscheid-auf-die-harte-Tour“ – denn dabei wird es einmal komplett rund um Lüdenscheid gehen. Die zweite Tour wird nur halb so lang sein. Beide sind ein Angebot für trainierte Wanderer.

Die „harte Tour“ kündigt der SGV als 54 Kilometer lange „Powerwanderung“ rund um die Kreisstadt an. Das Angebot richte sich ausdrücklich nur an konditionsstarke Wanderer, die sich auch gerne mal ordentlich fordern, teilen die Organisatoren mit. Teilnehmer sollten demnach in der Lage sein, 6,5 Kilometer pro Stunde in der Ebene zu gehen und an den zahlreichen Steigungen mit insgesamt knapp 1900 Höhenmetern möglichst nicht viel an Geschwindigkeit zu verlieren. Treffpunkt ist am Homert-Turm morgens um 5.45 Uhr. Vom Start um 6 Uhr bis zum geplanten Eintreffen um 17.30 Uhr an derselben Stelle sind elfeinhalb Stunden geplant. Dabei werden Pausen an zwei Verpflegungsstellen gemacht, etwa bei Kilometer 18 und 36, sowie je nach Wetter und Temperatur einige Trinkpausen.



Anspruchsvolle Strecke für trainierte Wanderer

Wer eine etwas kleinere Herausforderung sucht, kann die knapp halb so lange Strecke von Dünnebrett bis zur Homert wandern, das sind 26 Kilometer. Das Durchschnittstempo soll dann bei „nur“ fünf Kilometern pro Stunde liegen, also werde auch das kein Sonntagsspaziergang, betont der Zweite Wanderwart des SGV, Ernst-Wilhelm Gloerfeld. Treffen ist um 10.45 Uhr an der Altenaer Straße 259 (Bushaltestelle), Start um 11 Uhr. Auf der Strecke gibt es nach etwa zehn Kilometern eine Verpflegungsstelle sowie Getränke. Um 17 sollte die Homert erreicht sein. Der SGV stellt klar, dass es sich trotz der anspruchsvollen Strecken nicht um einen Wettkampf handelt, sondern um eine Wanderung in einer Gruppe. Gespräche sollen nicht zu kurz kommen.

+ Auf dieser Karte ist sowohl der traditionelle Schnadegang des SGV als auch die minimal andere Streckenführung für die „harte Tour“ eingezeichnet. Dieser traditionsreiche Wanderweg, der in etwa parallel zu den Stadtgrenzen verläuft, sei der „König unter den Wanderwegen“, die der SGV Lüdenscheid markiert. Er wurde in den vergangenen fast 50 Jahren praktisch nicht verändert. Das gelte auch für seine Bedeutung für die Stadt. „Lüdenscheid-auf-die-harte-Tour“ wird der 50. Schnadegang des SGV. Im vergangenen Jahr hat sich auf Anregung von Wanderwart Axel Müller bereits eine achtköpfige Gruppe auf den herausfordernden Weg gemacht und ihn in elfeinhalb Stunden absolviert. Im Gegensatz zum Vorjahr wird diesmal im Uhrzeigersinn um Lüdenscheid gegangen. So sollen auch den Teilnehmern des Testlaufs neue Einblicke gewährt werden. Wer im vergangenen Jahr die halbe Strecke gelaufen ist, vervollständigt seine Runde.

Nicht nur SGV-Mitglieder eingeladen

Der SGV hofft auf die Teilnahme von zahlreichen Wanderern. Die Aktion soll auch junge Leute ansprechen, die ihre Stadt mal aus Perspektiven sehen möchten, die nicht mit dem Auto erreichbar sind, heißt es dazu weiter. Es werde nicht nur neue und bleibende Eindrücke von der Stadt geben, sondern auch vom eigenen Ich, versprechen die Wanderführer.

Als Unkostenbeitrag für Verpflegung und Getränke wird für die ganze Runde ein Startgeld von 15 Euro pro Person, für die halbe Runde von 7,50 Euro, erhoben. Für SGV-Mitglieder ist die Teilnahme frei. Es wird darauf hingewiesen, dass jeder Teilnehmer etwas Wegzehrung und für den Beginn Flüssigkeit dabei haben sollte. An den Stationen unterwegs kann Verpflegung aufgefüllt werden. Neben geeignetem Schuhwerk und wettergerechter Bekleidung gehört ein Handy zur obligatorischen Ausrüstung.

So melden Sie sich an

Interessierte sollten sich möglichst bald anmelden, für die ganze Tour bei Ernst-Wilhelm Gloerfeld, E-Mail ernst.gloerfeld@sgv-luedenscheid.de oder Tel. 01 77 /1 97 59 77, für die halbe Tour bei Steffen Adam, Tel. 01 70 / 3 16 01 01. Weitere Informationen, auch über die weiteren Angebote am Aktionstag, gibt es unter www.sgv-luedenscheid.de.

Der Schnadegang

Seit dem 14. Jahrhundert wurden vor allem in Westfalen Begehungen der Gemeindegrenzen vorgenommen, um festzustellen, ob die Grenzsteine noch am alten Platz standen oder ob sie nicht „versehentlich“ von Bewohnern der Nachbargemeinde ein wenig verschoben worden waren. Außerdem wurden die Grenzmarkierungen freigeschnitten und den Bürgern die Kenntnis über den Verlauf der Grenzen vermittelt. Man nannte das Schnadegang, abgeleitet vom Wort „Schnade“, niederdeutsch auch „Snat“ oder „Schnaot“, das ist verwandt mit „Schneise“ und bedeutet „Grenze“. Nach der Einführung des Grundsteuerkatasters wurden die Schnadegänge in einer Verfügung des preußischen Innenministeriums vom 6. Juli 1817 für nicht mehr notwendig erklärt. Im „Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Arnsberg“ vom 3. Februar 1841 wurde der Schnadegang schließlich verboten. Der SGV Lüdenscheid hat die Tradition 1969 wiederbelebt und die Umrundung der Stadt jährlich, eingeteilt in vier Teilabschnitte, durchgeführt.