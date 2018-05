Ärger um Aus für "Donnerstags im Rosengarten": Kultpark-Veranstalter wehrt sich

Lüdenscheid - Der Kult-Park sei schuld daran, dass es die Reihe "Donnerstags im Rosengarten" nicht gibt - das habe das Kult-Park-Team mit Verwunderung gelesen, schreibt der Lüdenscheider Veranstalter Oliver Straub. Jetzt wehrt er sich.

Der Kult-Park sei schuld daran, dass es die Veranstaltung im Rosengarten nicht gibt. Das habe das Kult-Park-Team mit Verwunderung gelesen, schreibt der Lüdenscheider Veranstalter in einer Stellungnahme, sei es doch so, dass der Kult-Park nach dem Zuspruch der letzten zwei Jahre natürlich weiter fortgesetzt werde.

Den Kult-Park jetzt als Sündenbock für Fehlplanungen im Rosengarten zu machen, sei die Verdrehung von Tatsachen.

Oliver Straub schreibt: „2017 wurde uns vom Ordnungsamt für weitere Veranstaltungen der Rosengarten als Location vorgeschlagen. Als wir von dem neuen Donnerstag im Rosengarten hörten, waren wir sehr verwundert und etwas vor den Kopf gestoßen, dass die Ersatzlocation mit einer ähnlichen Veranstaltung besetzt war.“

Losverfahren

Die Kult-Park-Macher hätten trotzdem den Platz beantragen können, und die Stadt hätte per Losverfahren entscheiden müssen, wer denn nun dort seine Veranstaltung machen darf. Diesen Stress in eigenen Reihen hätten sie nicht entfachen wollen: „Deswegen haben wir sofort umgedacht und sind auf den Sternplatz gekommen. Hier ist es nun weiter verwunderlich, dass die gleichen Veranstalter aus dem Rosengarten jetzt ihr Beer & Food-Festival auf besagtem Sternplatz veranstalten, wo sie doch eigentlich den Rosengarten beleben wollen.“

Oliver Straub erinnert sich nach eigenem Bekunden daran, dass es genau ein Gespräch von Seiten der Rosengarten-Fraktion und mehrere Ideen, Vorschläge und Gespräche von Seiten des Kult-Park-Teams gegeben habe, wie man beide Veranstaltungen besser platzieren kann: „Leider fruchteten unsere Vorschläge nicht, und so gab es von der Seite Rosengarten auch kein Einlenken. Ein letzter Versuch von uns ging an Jürgen Wigginghaus, der auch kein Umdenken bewirkte.“

Unterstützung

Man bedauere sehr, dass keine Lösung angenommen wurde. Das Kult-Park-Team müsse das Konzept zusammenhängend durchführen, da es anders schlecht zu bewerben sei und den Kostenrahmen sprengte. Es sei nicht möglich, an einem Mittwoch und dann erst wieder an einem Freitag und Samstag die Veranstaltung zu konzipieren. Man habe den Vorschlag gemacht, die Veranstaltung im Rosengarten Dienstag oder Mittwoch stattfinden zu lassen und „diese dann sogar von Kult-Park-Seite bewerben würden. Selbst die Technik hätten wir dann günstig stellen können und so weitere Unterstützung geliefert.“

Der Grundgedanke sei, in Lüdenscheid etwas zu bewegen, und so würde mit dieser Aufteilung mehr in der Stadt passieren und auch so verteilt, dass man alles wahrnehmen könne: „Unser Gedanke zielt hier insbesondere in Richtung Besucher und Belebung. Dafür steht auch das ganze Kult-Park-Konzept. Wir haben in mehreren Gesprächen versucht, einen einvernehmlichen Konsens zu finden. Leider ist das nicht möglich gewesen, da keine Kompromissbereitschaft zu erkennen war.“

Schon lange Geschichte

Die Zeiten, in denen man zehn Jahre das Gleiche machen kann, seien vorbei, findet Straub. So habe es auch der Lüdenscheider Open-Air-Sommer erlebt. Von einer großen Nachfrage könne hier nicht die Rede sein, sonst wäre es kein Problem, zwei Veranstaltungen parallel zu fahren: „Der Open-Air-Sommer endete, wie man in der Presse lesen konnte, in einer Insolvenz und ist im Rosengarten schon lange Geschichte.“

Aber sicher hätte man bei guter Planung und tollem Wetter eine Chance gehabt an den einen oder anderen Erfolg im Rosengarten anzuknüpfen: „Schade, dass es hier kein so beklagtes Miteinander gegeben hat. Wir sehen uns hier mehr als Mitbewerber und Ergänzung. So pausieren wir zum Beispiel auch beim großen Jazz-Festival am 18.8. und bewerben wieder das Altstadtfest. Kult-Park soll ein Stück Lüdenscheid sein und die Stadt über die Grenzen tragen. So freuen wir uns in diesem Jahr neben vier Top-Acts auch wieder auf die Open-Stage mit dem Jazz-Club und zwei neue Tage mit den örtlichen Vereinen Metal-Journey und ,Wir hier’“.

