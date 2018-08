Veranstalter ziehen positive Bilanz

Lüdenscheid - „Wir fanden’s gut und würden das jederzeit wieder so machen.“ André Westermann, Geschäftsführer der Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH, zeigte sich gestern hochzufrieden mit der Resonanz auf das Jazzfestival am Samstagabend. Natürlich gebe es immer Leute, die sich über die Sperrung der Sauerfelder Straße beschweren würden, aber insgesamt sei alles bestens gelaufen.

Weit mehr als 1000 Tickets waren im Vorfeld verkauft worden. Die Lüdenscheider Jazzfans und ihre Gäste zerstreuten bereits am frühen Abend Bedenken, dass vielleicht nicht viele Musikfreunde kommen würden. Schon kurz nach den ersten Tönen von der Hauptbühne auf der Sauerfelder Straße waren die Plätze an den langen Biertischreihen belegt.

Vor allem der reibungslose Ablauf des Konzertes mit Barbara Dennerlein und dem Gismo-Graf-Trio in der Erlöserkirche freut den LSM-Geschäftsführer: „Die Leute hatten Spaß!“

Von der Hauptbühne aus wurde den Jazzfreunden dann auch umgehend mitgeteilt, dass die Dutch Swing College Band nicht rechtzeitig in Lüdenscheid sei. Viele hatten bereits Europas älteste Jazzband gewartet. Doch das preisgekrönte Berufsorchester war zu diesem Zeitpunkt noch im Flugzeug Ein Pilotenstreik verschlug die Musiker zunächst nach Wien, man wurde getrennt, weiter ging’s nach Köln und Düsseldorf, wo die „Wiedervereinigung“ des Klangkörpers stattfand und dann mit Kleinbussen weiter nach Lüdenscheid.

„Das war schon interessant backstage“, so Katja Schlorff (LSM), „ wie die da ihre Smokings und die extra gestärkten Hemden und Binder ausgepackt haben.“ Eine weite Anreise hatte auch der Bluesharpist Paul Lamb, der in feuerroten Kroko-Schuhen im Kulturhaus eine grandiose Show abzog. Er musste mit der Fähre von Dover nach Calais und anschließend mit dem Wagen nach Lüdenscheid. In der Nacht noch zog er mit seinen King Snakes weiter zu einem Konzert nach Worms.

Die Phonstärke eines Sascha Klaar war kaum zu überbieten. Der Entertainer zeigte in zwei Sets in den Museen seine Show, wie so oft begleitet von dem hervorragenden Saxofonisten Tilo Baron, dem vor allem die Herzen der Damen schlagartig zuflogen. Berührungsängste? Kannte der Saxofonist nicht. Gemeinsam mit Sascha Klaar und dem Rest der Band verwandelte man kurzerhand die Museen in einen Hexenkessel.

Ein Jazzfestival nach Maß, bei dem viele einfach nur auf der Sauerfelder Straße saßen – wahweise an Tischen, auf Sitzkissen, Palettenmöbeln oder auch einfach nur auf der Bordsteinkante – und noch mehr zwischen den Locations hin und her pendelten, um die Spitzenmusiker des Jazz und ihre Konzerte zu genießen.