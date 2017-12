Bewährtes und Neues beim Wigginghausen-Konzert

+ © Othlinghaus Stimmungsvolle Weisen spielten die jungen Musiker in der Schützenhalle am Loh. © Othlinghaus

Lüdenscheid - Vieles war wie immer, einiges aber auch ganz anders beim 36. Vorweihnachtlichen Konzert zugunsten der Aktion Wigginghausen am Sonntag in der Schützenhalle. Dr. Wolfgang Schröder, Aufsichtsratsvorsitzender der Lebenshilfe, begrüßte wieder eine große Zahl an Menschen, die sich in vorweihnachtliche Stimmung versetzen wollten.