Verärgerung über späten CDU-Antrag

+ © Messy Gabriele Krumme vom städtischen Objektmanagement (li.) führte die Mitglieder des Schul- und Sportausschusses durch die ehemalige Hauptschule Wefelshohl. © Messy

Lüdenscheid - Ein erst am Montagabend gegen 22.40 Uhr per Mail verschickter Antrag der CDU für die Sitzung des Schul- und Sportausschusses am nächsten Tag hat am Dienstag in dem Gremium für Verärgerung gesorgt. Der eigentlich vorgesehene Beschluss über eine Reaktivierung der ehemaligen Hauptschule Wefelshohl wurde vertagt.