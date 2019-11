Veränderung an Wilhelmstraße: Neuer Mieter für ehemaligen Vodafone-Shop

Elektro-Teufel zieht um

+ © Veelen Das neue Ladenlokal von Yasar Süzen wird derzeit noch renoviert. © Veelen

Lüdenscheid - Der Mietvertrag ist unterschrieben und zum 2. Januar kann Elektro Teufel in größere Räumlichkeiten in der Innenstadt umziehen. Dazu zieht Inhaber Yasar Süzen mit seinem Reparatur-Service an der Wilhelmstraße nur einige Häuser weiter von der Hausnummer 21 in den ehemaligen Vodafone-Shop.