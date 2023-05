Livemusik aus Düsseldorf: Am Vatertag zum Kirchhahn

Von: Jutta Rudewig

Die One-Man-Rockshow Dimmy kommt zur Vatertagsparty. © Björn Othlinghaus

Vatertagsparty in Nannis Kirchhahn: Am 18. Mai darf dort zwischen 10.30 und 21 Uhr gefeiert werden. In den Biergärten, in der Butze und in der Gaststätte wird genügend Platz sein, um das Party-Volk zu bewirten, verspricht das Team.

Lüdenscheid - Für Party-Stimmung sorgen zwei DJs mit Fetenhits und Kult-Schlagern. Ab 17 Uhr gibt es unter dem Zeltdach Livemusik mit Dimmy, der One-Man-Rockshow aus Düsseldorf.

Dimmy hat versprochen, seine besten Rock- und Pop-Songs zum Mitsingen zu präsentieren. Platz-Reservierungen (bis max. 12.30 Uhr) sind möglich unter Tel. 0 23 51/66 70 958 oder info@nannis-kirchhahn.de.

Limitierter Vorverkauf hat begonnen

Das nächste Konzert im Kirchhahn findet am 3. Juni mit der John Porno Band statt, die zum ersten Mal in der Butze auftreten wird. Der limitierte Vorverkauf hat begonnen (Klein Oho und Nannis Kirchhahn).