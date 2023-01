Vater gesteht schweren Missbrauch von Kindern

Von: Olaf Moos

Strafverteidiger Dominik Petereit hat seinem Mandanten dazu geraten, ein umfassendes Geständnis abzulegen. © Olaf Moos

Es gibt nichts zu beschönigen, Abstreiten ist sinnlos. Die Gutachten zur Glaubwürdigkeit der beiden Mädchen, heute acht und 14 Jahre alt, sind eindeutig. Sie bestätigen, dass die Schilderungen der Kinder „erlebnisorientiert“ sind, nicht ausgedacht oder gar von jemandem eingeredet. Der Prozess gegen einen 37 Jahre alten Lüdenscheider wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs beginnt mit einem Geständnis. Ihm droht eine Freiheitsstrafe von bis zu acht Jahren.

Lüdenscheid - Die Vorwürfe, die Staatsanwältin Bettina Hirschberg gegen den Angeklagten erhebt, sind schwerer als bislang öffentlich bekannt. Das Landgericht hatte angekündigt, der Mann müsse sich für acht sexuelle Übergriffe auf die zur Tatzeit etwa neunjährige Tochter seiner Lebensgefährtin verantworten.

Doch im Laufe des vergangenen Jahres stellte sich heraus: Auch die leibliche Tochter des Angeklagten ist den hemmungslosen Gelüsten ihres Vaters offenbar zum Opfer gefallen – mindestens zweimal. Am 14. September ordnete der Vorsitzende der 1. großen Jugendkammer, Richter Jörg Weber-Schmitz, U-Haft gegen den Beschuldigten an. Seitdem sitzt der im Hagener Gefängnis.



Laut Mitteilung der Justiz hatte der 37-Jährige die Taten im Ermittlungsverfahren bestritten. Doch nach langen polizeilichen Vernehmungen der beiden Mädchen und Erstellung der Gutachten folgte der Lüdenscheider schließlich dem dringenden Rat seines Verteidigers Dominik Petereit – und räumte den massiven sexuellen Missbrauch der Kinder ein.



Sein Geständnis kommt in knappen Worten daher. Zumeist nickt der Angeklagte stumm auf die Fragen des Vorsitzenden Richters. Die Prozessbeteiligten erörtern die Verbrechen an den Mädchen in allen widerwärtigen Details. Dann sagt der 37-Jährige: „Die Mutter war oft von morgens bis abends unterwegs. Ich hatte die Gelegenheit. Aber wie es genau dazu gekommen ist, kann ich gar nicht sagen.“



Mit seinem Geständnis erspart der Angeklagte den Kindern immerhin eine Vernehmung im Gerichtssaal. Doch wie traumatisiert die Opfer sind, lässt sich kaum ermessen. Es ist die Rede davon, dass das jüngere Mädchen „Ekel empfunden“ habe.



Der Richter fragt: „Wie haben die Mädels reagiert, als Sie das mit ihnen gemacht haben?“ Der Mann neben Rechtsanwalt Petereit erklärt: „Sie haben sich nicht gewehrt oder so.“ Und danach habe er sich „normal mit ihnen unterhalten“ oder sei mit ihnen zum Spielplatz gegangen. Doch schon vor seiner Inhaftierung habe er viel nachgedacht. „Als mir klar wurde, was ich gemacht habe, habe ich mich in Grund und Boden geschämt. Ich konnte ihnen nicht mehr in die Augen schauen.“



In einem Rechtsgespräch hinter verschlossenen Türen verständigen sich die Juristen auf eine „Spannweite der zu erwartenden Strafe“, wie Weber-Schmitz sagt. Das Urteil dürfte demnach auf eine Gefängnisstrafe zwischen sechs und acht Jahren lauten. „Aber das ist nur eine grobe Einschätzung.“



Der Prozess wird am 9. Januar, 9.30 Uhr im Saal 201 des Landgerichts fortgesetzt.