Urteil nach Überfall auf Klinik-Kiosk

Lüdenscheid - Für einen 34-jährigen Psychiatriepatienten entscheidet sich am Mittwoch möglicherweise, wo und wie er die nächsten Jahre seines Lebens verbringen wird.

Die Staatsanwaltschaft legt dem ehemaligen Bewohner des Hauses Hellersen in einem Sicherungsverfahren zur Last, am 17. Mai mit einem kleinen Messer bewaffnet den Kiosk des Klinikums überfallen zu haben. Die Verkäuferin händigte ihm eine Stange Zigaretten aus und rief die Polizei. Verletzt wurde niemand.

Die Staatsanwaltschaft wertet den Überfall als schweren Raub. Der Angeklagte hat die Tat gestanden und erklärt, er habe aus dem Haus Hellersen woanders hin verlegt werden wollen, „deshalb habe ich die Straftat gemacht“. Kurz nach dem Raubüberfall wurde er tatsächlich ins Haus 5 des Klinikums verlegt, weil er eine geistig behinderte Mitbewohnerin vergewaltigt haben soll. Von dort aus ließ ihn die Anklagebehörde zunächst in einer Klinik für psychisch kranke Straftäter in Rheine unterbringen.

Die 1. große Strafkammer des Landgerichts Hagen unter Vorsitz von Richter Jörg Weber-Schmitz will jetzt das Urteil fällen. Der Prozess findet am Mittwoch ab 9 Uhr im Saal 201 statt.