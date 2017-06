Urlaubsstimmung bei den Turboschnecken

Sommerfest am Schneckenhaus

+ © Görlitzer Das Sommerwetter sorgte für gute Laune rund um das Schneckenhaus. © Görlitzer

Lüdenscheid - Bei herrlichem Sonnenschein im Liegestuhl im Sand sitzen, Cocktails schlürfen oder ein Eis in ungewöhnlichen Geschmacksrichtungen schlecken: Das Sommerfest der Turboschnecken rund um das Vereinsdomizil an der Bräuckenstraße bot am Wochenende Urlaubsgefühle für große und kleine Besucher.