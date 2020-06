Urlaubsflair in der Heimat: Stadtstrand "Mamanuca" eröffnet am Bahnhof

Bereits nächste Woche soll`s losgehen

+ © Nougrigat „Mamanuca“, der Stadtstrand am Bahnhof, soll nächste Woche eröffnen: Veranstalter und Sponsoren stecken in den Vorbereitungen und hoffen auf viele Gäste. © Nougrigat

Lüdenscheid – Sonne, Strand, Musik und Biergarten-Flair – wo sonst die „End of the Line“-Festivals in den vergangenen Jahren hunderte Partygäste auf das Gelände am Bahnhof lockten, soll bereits ab nächster Woche „Mamanuca“ eröffnen, ein Stadtstrand für Lüdenscheid.