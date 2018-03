Erfolgreiche Ballettschülerinnen

+ © Othlinghaus Alle 40 Tänzerinnen haben ihre Prüfung bestanden. © Othlinghaus

Lüdenscheid - Die Schülerinnen der Ballettschule Klüttermann nahmen in der Ballettschule ihre Auszeichnungen der Royal Academy of Dance entgegen. Erstmals bettete Manuela Klüttermann, die Leiterin der Ballettschule, die Urkundenübergabe in ein kleines Programm ein, bei dem die Nachwuchs-Tänzerinnen Teile ihrer Prüfungsprogramme dem zahlreich erschienenen Publikum präsentierten