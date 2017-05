Pragmatische Lösung für die Nutzung der Schumacher-Postkarten

Lüdenscheid - Eigentlich gibt es die Sammlung seit dem Jahr 2012. 41 Alben, tausende Postkarten, abgebildete Menschen, gemalte Relikte einer längst vergessenen Zeit, Zeppeline über der Bergstadt. Der Lüdenscheid-Historiker Wolfgang Schumacher stellte der Stadt 2012 seine umfangreiche Sammlung zur Verfügung.

Fünf Jahre lang lagen die Exponate nun gut behütet im Stadtarchiv getreu dem Motto „Ansehen ja, aber weiterverwerten streng verboten“. Das Urheberrecht und alle damit verbundenen Ecken und Kanten verhinderten eine Nutzung.

„Es gibt strenge und lange Fristen in Sachen Urheberrecht“, erläuterte Stadtarchivar Tim Begler im Beisein von Kulturdezernent Thomas Ruschin und Sammlungsgeber Wolfgang Schumacher, „das gilt für aktuelle, aber auch für ältere Werke. Ich musste oft Benutzer des Archivs vertrösten, die das eine oder andere Werk weiterverwerten wollten.“

Zumindest für die Postkartensammlung hat das Stadtarchiv nun eine pragmatische Lösung gefunden. Denn speziell auf Postkarten bezogen kann man anhand von Briefmarke und Stempel datieren, wann die Postkarten das erste Mal veröffentlicht wurden. Liegt das Datum vor 1960, sei man mit Blick auf die Fristen auf der sicheren Seite, so Begler: „Das ist dann unstrittig, weil eine Datierung möglich ist. Unter Angabe der Quellen Stadtarchiv und Sammlung Schumacher dürfen diese Werke dann weiterverwertet werden.“

Seit dem vergangenen Herbst werden die Schumacher-Postkarten bereits katalogisiert und eingescannt. 1135 von insgesamt 5000 Stück habe man bereits geschafft, so Begler.

„Endlich“, kommentierte Sammlungsgeber Schumacher, dass die Postkarten nun weiterverwertet werden dürfen. Seit fünf Jahren würden sie nun hier liegen. Sein Bestreben sei allerdings gewesen, die Sammlung den Menschen zur Verfügung zu stellen, äußerte Schumacher Unverständnis darüber, dass der Prozess so lange gedauert habe, und vermisste eine gewisse Risikobereitschaft: „Ich hab in all meinen Sammlerjahren noch nie irgendetwas mit dem Urheberrecht zu tun gehabt.“