Ortstermin am Brunnen?

Streit ums Loher Wäldchen

Von: Susanne Kornau

Teilen

Einfach nur Lichtplanung oder schon Kunst? Auch im Loher Wäldchen ist das Urheberrecht ein Thema. Eine zusätzliche, hellere Beleuchtung würde, so oder so, die Stimmung zerstören. © Cedric Nougrigat

Einen flammenden Appell zur Wahrung von Urheberrechten richtete Galerieleiterin Dr. Susanne Conzen am Donnerstag an den Kulturausschuss.

Lüdenscheid - Der angemahnte Respekt gegenüber einem künstlerischen Werk bezog sich dabei auf die Beleuchtung des Loher Wäldchens. Die ist der SPD bekanntlich seit Langem zu schwach: Dem Sicherheitsempfinden müsse Rechnung getragen werden – aber auch gerne trotzdem künstlerisch.

Deshalb hat die SPD im August 2021 den Antrag gestellt, „im oder am Loher Wäldchen ein bis zwei hell leuchtende Lichtinstallationen dauerhaft anzubringen bzw. aufzustellen. Hierzu soll ein Künstlerwettbewerb durchgeführt werden“. Der Kulturausschuss folgte dem Antrag damals zwar einstimmig, geschehen ist seitdem aber nichts weiter.



In der Sitzung des Kulturausschusses am Donnerstag stand das Thema nun wieder einmal auf der Tagesordnung – unter Bekanntgaben. Dr. Susanne Conzen erinnerte bei der Gelegenheit erneut an den Ursprung der sogenannten „Märchenwald“-Installation, die 2004 im Rahmen der Lichtrouten entstanden sei. „Das Dial hat den Lichtraum geschaffen“, sagte sie: „Dieser künstlerisch gestaltete Lichtraum kann nicht einfach verändert werden.“ Wie bei allen Kunstwerken im öffentlichen Raum müsse dazu der Urheber gefragt werden, sein Einverständnis geben. Helle Lichtquellen am Anfang und Ende des Weges würden jedoch die Stimmung grundlegend verändern, betonte die Galerieleiterin. Und damit auch das Kunstwerk. Außerdem gab sie zu bedenken, dass der Baumbestand mittlerweile ohnehin auf dem Prüfstand stehe: „Die gesamte Situation könne sich daher erheblich verändern.“ Bekanntlich hat die Stadt angekündigt, den Buchenbestand – und somit etwa die Hälfte der Bäume im Loher Wäldchen – fällen zu müssen, weil sie irreparable Trockenheitsschäden hätten.



Ortstermin am Brunnen?

SPD-Ratsherr Jens Voß ließ all das weitgehend unbeeindruckt. „Wir sollten erst mal warten, welche Bäume der Kettensäge zum Opfer fallen, dann werden wir ja sehen, welche Lampen nicht mehr hängen“, sagte er. Und zum Thema Künstler und Urheberrecht hat er sowieso seine eigenen Vorstellungen: „Kriegen wir dann nicht mal eine neue Straßenbeleuchtung hin?“, fragte er in Richtung Galerieleiterin – wenn Künstler offensichtlich überall Mitspracherecht hätten!? „Das ist etwas anderes“, wandte Dr. Conzen allerdings ein.



Gar nicht erst gestellt wurde hingegen die Frage, warum das Deutsche Institut für Angewandte Lichttechnik, kurz Dial, nun automatisch der Kategorie „Künstler“ zuzuordnen sei. Selbst sehen die Lichttechniker von der Bahnhofsallee auf ihrer Internetseite ihre Kompetenzen in der „Softwareentwicklung, Lichttechnik und -planung und Gebäudeautomation“.



Ganz kurz gestreift wurde bei der Gelegenheit auch die „Kunst-oder-Handwerk“-Diskussion um den Neumann-Brunnen in der Altstadt. Hier allerdings nur unter formalem Aspekt. Grünen-Ratsherr Andreas Stach zeigte sich irritiert: „Ich verstehe nicht, wieso hier keine Rückmeldung stattfindet?“ Das habe man vergessen, lautete die Antwort der Verwaltung.



Da es beim Thema Brunnen-Einordnung offensichtlich weiteren Klärungsbedarf gibt – was letztlich auch hier zu der unbeliebten Frage des Urheberrechts führt – schlug Jens Voß spontan vor: „Daraus machen wir nächstes Mal einen Tagesordnungspunkt. Oder gleich einen Ortstermin.“