Visionen rund um das Kulturhaus

Lüdenscheid - Visionen standen am Donnerstagabend im Mittelpunkt der Sitzung des Kulturausschusses. Einmal mehr präsentierte Kulturhausleiterin Rebecca Egeling, wie sie sich die Zukunft des Hauses vorstellt.

Nachdem sie sich in der vorangegangenen Sitzung in der Stadtbücherei die mediale Präsenz vorgenommen hatte, stand nun die Sichtbarkeit des Hauses als solches auf dem Prüfstand. Zwei Beobachtungen habe sie gemacht: Zum einen seien die Kinderveranstaltungen sehr gut besucht, zum anderen die Angebote für die Generation „40 +“. Dazwischen klaffe eine große Lücke. Also müsse man sich aufmachen, mit einem neuen kulturellen Angebot auch neue Zielgruppen zu erschließen.

Egeling stellte das Projekt „Urban Gardening“ in den Fokus ihrer Ausführungen, die Kultur des Selbermachens. „Walk the Line“ habe deutlich gezeigt, dass so etwas funktioniert. Die Rückseite des Kulturhauses und damit auch den Park sollen nach dem Wunsch der Kulturhausleiterin mit Leben gefüllt werden: „Wir müssen das Kulturhaus von innen in den Park hinaustragen.“ Eine Möglichkeit sieht sie in der aktiven Teilhabe daran, das Umfeld des Hauses zu einem Stadtgarten zu machen, gestaltet, gepflegt und bewirtschaftet von Lüdenscheidern und möglicherweise mitfinanziert durch Fördermittel des Landes NRW. Eine weitere müsse die Bewirtung sein: „Wir begeben uns derzeit auf die Suche nach einem Gastronomen.“ Das Ziel: Gastronomie, eine bewirtschaftete Terrasse, Bands, Konzerte, Tangonächte und vielleicht sogar Open-Air-Kino.

„Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden“, bedankte sich Norbert Adam als Vorsitzender für den enthusiastischen Vortrag. Einigkeit herrschte darin, diese Ideen weiter zu verfolgen und ein entsprechendes Konzept zu entwickeln, auch „wenn es ein langer Weg wird“.