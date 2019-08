[UPDATE] Lüdenscheid – Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den heutigen Dienstag eine Wetterwarnung für den Märkischen Kreis herausgegeben – und zwar vor Hitze. Es ist der zweite Warntag in Folge - und nicht der letzte.

Die aktuelle Warnung gilt am heutigen Dienstag von 11 bis 19 Uhr. Bis zu einer Höhe von 400 Metern wird demnach eine starke Wärmebelastung erwartet. Laut DWD wird die Hitze alte und pflegebedürftige Menschen extrem belasten. Auch am Mittwoch gilt die Warnung vor Hitze von 11 bis 19 Uhr.

Der Deutsche Wetterdienst unterscheidet zwei Hitze-Warnstufen: Eine Warnung vor einer starken Wärmebelastung wie am Montag für den Märkischen Kreis wird dann herausgegeben, wenn die gefühlte Temperatur am frühen Nachmittag bei etwa 32 Grad Celsius oder darüber liegt. Aufgrund eines Akklimatisationseffektes kann dieser Schwellenwert bei frühen Hitzewellen etwas niedriger und im Hochsommer etwas höher liegen.

+ Die Hitze-Warnung für den MK. © DWD Im Fall einer Warnung wird prognostiziert, dass dieser Schwellenwert an mindestens zwei Tagen in Folge überschritten wird. Überschreitet die gefühlte Temperatur am frühen Nachmittag einen Wert von 38 Grad Celsius, so wird vor einer extremen Wärmebelastung gewarnt.

Bereits am Sonntag wurde (14.20 Uhr) wurde in Lüdenscheid an der Wetterstation auf dem Staberg eine Temperatur von 30,1 Grad Celsius gemessen. Am Samstag hatte die Höchsttemperatur bei 28,9 Grad Celsius gelegen.