Unwetterwarnung für den MK: Schwere Gewitter und Hagelschauer möglich

Von: Leon Malte Cilsik

Am Donnerstag könnte es in weiten Teilen Deutschlands zu schweren Gewittern und Hagelschauern kommen. Auch für den Märkischen Kreis und Lüdenscheid gibt es eine Unwetterwarnung.

Lüdenscheid – Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für weite Teile Deutschlands eine Unwetterwarnung herausgegeben. Danach kann es am Donnerstag, 22. Juni, sowohl im Märkischen Kreis als auch in Lüdenscheid zu schweren Gewittern mit Starkregen und Hagelschauern kommen. Darauf weist auch die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung hin.

Vor allem in den Morgen- und Vormittagsstunden seien „gebietsweise schauerartig verstärkte und mitunter gewittrig durchsetzte Starkregenfälle“ möglich. Speziell für Lüdenscheid warne der Wetterdienst vor Starkregen mit Mengen von 40 Litern pro Quadratmeter und stürmischen Böen, die eine Geschwindigkeit von bis zu 70 Stundenkilometern erreichen könnten.

Der Deutsche Wetterdienst rechnet am Donnerstag gebietsweise mit Gewittern und Starkregen in NRW. © Thomas Rensinghoff/dpa

Außerdem könne es zu Hagelschauern mit einer Körnergröße von bis zu zwei Zentimetern Durchmesser kommen.

Der DWD geht von einer „Wetterlage mit hohem Unwetterpotential“ aus, die regional noch heftiger ausfallen könnte. Die gute Nachricht: „In der Nacht zu Freitag nimmt die Unwettergefahr von Westen her langsam ab.“

Unwetterwarnung für den MK: Stadt Lüdenscheid appelliert an die Bürger

Die Stadt Lüdenscheid bittet alle Bürgerinnen und Bürger darum, die „aktuellen Wettervorhersagen zu beachten, Ruhe zu bewahren und gegebenenfalls Vorsichtsmaßnahmen zu treffen“.

So sollten unter anderem lose Gegenstände gesichert werden, die bei starkem Wind oder Sturmböen durch die Gegend fliegen oder geschleudert werden könnten.

Punktuell wurde es in Deutschland schon am Dienstag und Mittwoch ungemütlich. Laut dem DWD könnte es in Nordrhein-Westfalen am Donnerstag aber ortsweise sogar zu Tornados kommen, Experten sprechen von der „größten Unwetter-Lage 2023“.