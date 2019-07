Unweit von McDonald's: Passanten beobachten Mann mit Sturmhaube - Polizeieinsatz!

Ein Mann mit Sturmhaube sorgte am Dienstag für einen Polizeieinsatz in Lüdenscheid

Lüdenscheid - Unweit vom McDonald's-Restaurant an der Bräuckenstraße sorgte am Dienstag ein maskierter Mann für Aufregung. Laut Zeugen trug er eine schwarze Sturmhaube. Sie riefen die Polizei.

Zeugen berichten, dass ihnen der Maskierte am Bräuckenkreuz in Lüdenscheid auffiel. Er lief in Richtung Netto-Markt und McDonald's. Dabei gestikulierte er wild und verhielt sich gegenüber Passanten aggressiv. Er soll zudem sein Fahrrad herumgeworfen haben.

Die Polizei war wenige Minuten später vor Ort und beruhigte die Situation. Polizeisprecher Marcel Dilling bestätigte auf Anfrage unserer Zeitung einen Einsatz um 19.46 Uhr wegen eines Mannes mit Sturmhaube. Der Mann sei in der Nähe angetroffen worden und der Polizei bekannt. "Es handelt sich um einen stadtbekannten verwirrten Mann, der keine Gefahr für die Bevölkerung darstellt", erklärte Polizeisprecher Dilling. Er wurde ermahnt. Eine Straftat lag nicht vor.

Ein generelles Vermummungsverbot gibt es in Deutschland nicht - sogar am Steuer eines Fahrzeugs ist das Tragen einer Maske erlaubt, wenn Sehen und Hören und damit die Verkehrssicherheit nicht eingeschränkt sind. Lediglich gemäß Versammlungsgesetz kann die Genehmigungsbehörde bei Demonstrationen und Kundgebungen ein Vermummungsverbot verhängen, wenn im Schutze der Anonymität Straftaten zu erwarten sind.