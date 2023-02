„Unverschämtes Vorgehen“: Harsche Kritik an Erstattungspraxis der Stadt

Von: Thomas Machatzke

Gut gereinigt sieht anders aus: Die Straßengosse der Straße Im Olpendahl. © Cornelius Popovici

Das Thema Straßenreinigung sorgt bei Teilen der Bürgerschaft in Lüdenscheid weiter für große Unzufriedenheit. Nun geht es um die Erstattungspraxis der Stadt.

Lüdenscheid – „Ich dachte, ich bin im Karneval“, stellte Martin Powierski in dieser Woche bereits am Mittwoch fest. Da hatte ihn das Anschreiben der Stadt erreicht. Powierski hatte beim STL die Rückerstattung für nicht erbrachte Leistungen in der Straßenreinigung für die Straße Im Olpendahl eingefordert.

Der STL bestätigte Powierski, dass an 63 vom 104 geplanten Tagen im Jahr 2022 nicht gereinigt worden war. Und erstattete ihm davon vier Tage. 21,06 Euro! Die Gebühren, die die Stadt trotz nicht erbrachter Leistungen an 59 Tagen einbehält, liegen im Fall Powierskis bei 310,64 Euro (von 550 Euro im Jahr). „Das ist ein unverschämtes Vorgehen“, sagt Powierski.

Das Vorgehen der Stadt ist dabei allerdings satzungskonform. Sie muss nur Ausfälle an Tagen erstatten, die über den Ausfallzeitraum eines Monats bei der Reinigung hinausgehen. Mit anderen Worten: Wenn die Stadt immer nur einen von acht oder neun Tagen im Monat die Straße kehren würde, käme niemals ein längerer Zeitraum als ein Monat in Folge zusammen. Die Stadt dürfte so die kompletten Gebühren behalten.



Auch am Breitenfeld ist es einer Anwohnerin so ergangen: Hier bestätigten Stadt und STL, dass in 14 der 52 Wochen nicht gereinigt wurde (am Breitenfeld gibt es nur eine Reinigung pro Woche). Erstattet werden der Anwohnerin aber nur sechs der 14 Wochen. Acht Wochen verbucht die Stadt trotzdem. Am Breitenfeld hatte Anwohner Peter Langels Ende des vergangenen Jahres die gängige Praxis, dass nicht erbrachte Leistungen bei der Straßenreinigung nur dann erstattet werden, wenn ein Anwohner dies explizit beantragt, öffentlich gemacht. Die Anwohnerin am Breitenfeld war wie Martin Powierski sehr erstaunt, als sie die Nachricht über die Erstattung erhielt.



„Ob sich die Ratsmitglieder, die dieser Satzung zugestimmt haben, der Bedeutung und Konsequenzen bewusst sind? Ich kann kaum glauben, dass das der Wille der Ratsmitglieder ist. Aber die Ratsmitglieder sollten sich vor Zustimmung die vorgelegten Dokumente durchlesen und verstehen“, sagt Powierski, „es zeigt sich, wie die Stadt Lüdenscheid und ihr Rat mit fragwürdigen Mitteln das Geld aus der Tasche der Bürger zieht. Von einer Ratsarbeit zum Wohle der Stadt, also seiner Bürger, kann bei dieser Sachlage nicht gesprochen werden. Ich kann nur hoffen, dass sich die Erkenntnis durchsetzt und dass die Satzung in diesem Punkt unverzüglich abgeändert wird.“



Mit den 41 Reinigungstagen werde sogar die Reinigungsleistung für die Reinigungsklasse II mit einmal Reinigung in der Woche unterschritten, stellt Powierski fest, für die Klasse II falle nur der halbe Preis der Klasse III an. Powierski hatte zuletzt Kritik daran geübt, dass die Straße Im Olpendahl trotz ihres Anlieger-frei-Status bei der Straßenreinigung als Straße des überörtlichen Durchgangsverkehrs eingestuft worden ist – mit doppelten Kosten für die Anwohner, weil zweimal pro Woche gereinigt werden sollte.



Es hat eine Bereicherung der Stadt Lüdenscheid zu Lasten der Bürger in einer Höhe von etwa 16 500 Euro nur in diesem kleinen Bereich gegeben. Das würde anscheinend gerne verschwiegen...

„Es haben mindestens 20 Bewohner der Reihenhäuser im oberen Olpendahl Widerspruch gegen den Grundbesitzabgabenbescheid 2023 eingelegt und auch einen Erstattungsanspruch gestellt“, sagt Powierski, „bei ungefähr 300 Euro für nicht erbrachte Reinigungsleistungen je Reihenhaus (insgesamt 55) kann entgegen den Aussagen von CDU-Ratsherr Kahler nicht von Kleinigkeiten, deren Bearbeitung sich kaum lohne, gesprochen werden. Es hat eine Bereicherung der Stadt zu Lasten der Bürger in einer Höhe von etwa 16 500 Euro nur in diesem kleinen Bereich gegeben. Das würde anscheinend gerne verschwiegen. Mit dieser Satzung ist es möglich, mit minimalem Einsatz satzungskonform zu arbeiten und keine Rückzahlungen leisten zu müssen.“



Powierski stellt nun die Frage, ob der STL überhaupt in der Lage ist, die in der Reinigungssatzung und im Straßenverzeichnis definierten Leistungen mit dem vorhandenen Personal und der maschinellen Ausstattung zu erbringen. „Oder wird von vorneherein das Nichterbringen von Leistungen eingeplant? Das hätte bei geschicktem Personaleinsatz nach dieser Satzung einen positiven Effekt für die Einnahmen der Stadt“, sagt Powierski und strebt eine Auskunft über die Ressourcenplanung des STL an.