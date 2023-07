Unternehmer Reinhold Zimmermann, der Ideen-Sammler, wird 75

Immer unterwegs, immer offen für Neues

Unternehmer Reinhold Zimmermann vollendet am Sonntag sein 75. Lebensjahr. Ideen und Inspiration findet er immer noch am besten mit einer Methode, die die über alle Weltmeere fahrenden Briten bis ins 18. Jahrhundert hinein früh perfektioniert haben: beim Reisen.

Lüdenscheid – Was jungen Engländern auf ihrer Grand Tour die Augen für die Welt, für Vergangenheit und Zukunft öffnen sollte, ist für Reinhold Zimmermann bis heute der ideale Weg geblieben, den eigenen Horizont zu erweitern. Er genießt die Freiheit des Weltbürgers, der auch im Denken keine Grenzen kennt.

Dazu zu lernen ist keine Frage des Alters. Er wird nicht müde zu schauen, was hinter dem Horizont ist, was es alles Neues zu entdecken gibt in einer Welt, die viele zu kennen glauben. Die fast zu klein scheint, wenn man nur auf den Handybildschirm schaut. Dorthin, wo einem das Internet die Mühe erspart, sich ein eigenes Bild zu machen.

Das eine tun, das andere nicht lassen: Reinhold Zimmermann nutzt die Vorteile beider Welten, der realen und der digitalen, sieht ihre jeweiligen Stärken und Schwächen, lässt einfließen, was und wie es ihm angebracht und sinnvoll erscheint. Vor allem ist er nach wie vor viel zu neugierig, um sich von anderen die Welt interpretieren zu lassen. Was eines der Geheimnisse erfolgreicher Unternehmer sein dürfte. Am Sonntag, 16. Juli, vollendet er, der oft und gerne von seinen Reisen in die sauerländische Heimat zurückkehrt, sein 75. Lebensjahr.

„Phantastische Kindheit“

Aufgewachsen am Ramsberg, erinnert er sich bis heute an eine unbekümmerte, eine „phantastische Kindheit“ voller Möglichkeiten und Freiheiten, geprägt durch Freundschaften, von denen einige bis heute gehalten haben. Die Lust am Abenteuer und Wagnis hat er sich erhalten, wenngleich sie sich im Unternehmeralltag zwangsläufig anders äußert als einst am Ramsberg. Doch so sehr ihn auch reizt, den letzten Winkel der Welt zu sehen, so stark ist die Verwurzelung mit seiner Heimatstadt und ihren Menschen. Das lässt ihn mit seiner Frau immer wieder gerne zurückkehren.

Mit Interesse verfolgt er die Entwicklung Lüdenscheids, die er über die Jahre durch wesentliche Impulse und Investitionen mit beeinflusst hat. Das geschah nicht aus nostalgischer Verklärtheit, sondern weil er die wirtschaftlichen Möglichkeiten sah, das lohnende Investment. Die Etablierung und Erweiterung des Stern-Centers ist ein Beispiel dafür. Auch mit der Sanierung des Altstadt-Restaurants Zum Schwejk setzte er ein Zeichen, betonte die Verantwortung des Eigentümers. So gelang es ihm, mit Augenmaß ein Umfeld und Bedingungen zu schaffen, die einem ehrgeizigen Pächter erfolgreiches Wirtschaften ermöglichen. Das zeigt, dass Kneipenkultur sehr wohl zu retten ist. Wenn die Rahmenbedingungen stimmen.

Mit Rat und Tat und Netzwerkkontakten

Er selbst gründete mit 23 Jahren sein erstes Unternehmen, setzte damit eine Familientradition fort. Die wurzelte in der Lebensmittelbranche. In Bochum entstand – mit harter Arbeit und innovativem Gespür – „Zimbo“, ein Betrieb, der mit abgepackten Fleisch- und Wurstwaren den Trend zur Selbstbedienung vorantrieb. 2008 verkaufte er das Unternehmen. Der Ausstieg eröffnete ihm neue Chancen. Seitdem fördert er mit Leidenschaft und im Team Start-up-Ideen, ebnet Wege, berät junge Unternehmer, folgt seiner Nase für Vielversprechendes. Wird er gefragt, steht der Lüdenscheider mit Rat und Tat und Netzwerkkontakten in Sachen Stadtentwicklung durchaus bereit. Der Vater von zwei erwachsenen Söhnen wünscht sich mehr Grün in der Stadt, mehr Mut zur Selbstständigkeit, mehr Freude am Service, am Schaffen von Erlebnissen. Damit es weitergeht in dieser Stadt, die ihm am Herzen liegt. Aber, auch das hat er einmal betont: „Es gab noch nie eine Blaupause für die Zukunft.“ Die besten Ideen taugen nichts, wenn Eigeninitiative und fester Wille zum Erfolg fehlen.