40 Wohnungen entstehen auf Bolzplatz am Waldschlösschen

Unternehmen Quast baut zwei Komplexe am Stadtpark

+ © Martin Messy Erste Vorboten für für die Tiefbauarbeiten, die in den nächsten Wochen auf dem ehemaligen Bolzplatz beginnen sollen. © Martin Messy

Lüdenscheid - Gut vier Jahre ist es her, dass der Bolzplatz am Waldschlösschen für den Betrieb gesperrt wurde. In den nächsten zwei bis drei Wochen beginnen die Erdarbeiten, die den Bau von zwei Gebäudekomplexen mit rund 40 Wohnungen vorbereiten.