Unternehmen öffnet Standorte: Großer Familientag bei Phoenix Feinbau

Außerhalb der Produktions- und Bürogebäude wurde ein Catering und Programm für die Kinder geboten. © Ina Fassbender

Freundlich, fröhlich, gut gelaunt: Mehr als 2000 Besucherinnen und Besucher feierten unlängst den Familientag bei Phoenix Feinbau GmbH & Co. KG in Lüdenscheid.

Lüdenscheid – Das Familienfest stand ganz im Zeichen des 100-jährigen Jubiläums von Phoenix Contact, teilt das Unternehmen mit. An den Standorten von Phoenix Feinbau rund um die Wefelshohler Straße und am Baukloh waren Türen und Tore für die Mitarbeiter und ihre Familien geöffnet. Ob in der Produktion, im Büro oder im neuen Ausbildungszentrum – viele nutzten die Gelegenheit, den Ort zu zeigen, an dem sie tagtäglich arbeiten.

Dabei boten sich den Gästen zum Beispiel Einblicke in die Spritzgussfertigung für Kunststoffgehäuse, in die Stanzautomation und in die hochtechnisierten Montageprozesse der Klemmenfertigung. „Man hat deutlich gesehen, wie stolz die Mitarbeitenden auf ihren Arbeitsplatz sind“, freute sich Dr. Jens Heidenreich, Geschäftsführer von Phoenix Feinbau. „Mit dem Familientag wollten wir ihnen für ihren Einsatz im Unternehmen Danke sagen.“

Programm für kleine und große Gäste

Programm für die zahlreichen kleinen und großen Gäste gab es auch außerhalb der Produktions- und Bürogebäude. Trampolin und Hüpfburg für die Kinder, Catering für alle und dazu blauer Himmel und Sonnenschein – das alles sorgte für strahlende Gesichter bei den Gästen, zu denen auch viele Ruheständler gehörten.

Darüber hinaus präsentierte sich das Netzwerk für Frauen bei Phoenix Contact, „ing’enious“, seine Arbeit. Die Mitglieder wollen Frauen und Mädchen für technische Berufe begeistern. Begehrt bei jungen und auch etwas älteren Gästen sei zudem ein Kinderbuch gewesen, das Mitarbeiter aus der Phoenix- Contact-Unternehmenszentrale in Blomberg für das 100-jährige Jubiläum geschrieben und illustriert haben. Es sei in Zusammenarbeit mit weltweit allen Tochtergesellschaften der Phoenix-Contact-Gruppe entstanden.

Die Besucher des Familienfestes konnten auch die Produktion besichtigen. © Agentur

Geschäftsführer Dr. Jens Heidenreich sprach anschließend von einem rundum gelungenen Fest mit toller Stimmung. „Bei unserem Familientag war echtes Familiengefühl zu spüren. Alle haben sich in unserem Unternehmen wie zu Hause gefühlt.“