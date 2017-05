Lüdenscheid - Ab dem 1. Juni gelten neue gesetzliche Regeln für Abfallbeauftragte in Unternehmen. Das bedeutet, dass auch größere Fachgeschäfte, die alte Elektrogeräte zurücknehmen, einen speziell geschulten Mitarbeiter brauchen.

Die Untere Abfallwirtschaftsbehörde des Märkischen Kreises weist darauf hin, dass jetzt mehr Betriebe einen Beauftragten bestellen müssten – nicht mehr bloß Betreiber von Abfallentsorgungsanlagen und Erzeuger bestimmter gefährlicher Abfälle.

Auch große Fachgeschäfte ab 400 Quadratmetern, die alte Elektrogeräte zurücknehmen, seien erstmals von dieser Verpflichtung betroffen. Wichtig zu wissen sei, dass nicht jeder Mitarbeiter diese Aufgabe wahrnehmen könne. Der Gesetzgeber stelle hohe Anforderungen an die Fachkompetenz, heißt es in der Pressemitteilung des Märkischen Kreises.

Saturn und Berlet sehen keine Probleme

Wie Klaus Giljohann, Geschäftsführer von Saturn in Lüdenscheid, auf LN-Nachfrage sagte, habe das Unternehmen übergeordnet für alle Filialen eine Abteilung Arbeitsschutz und Sicherheit und demnach mehrere Personen, die sich um diese Belange kümmerten. Ohnehin halte man höchste Standards ein, „das ist nichts Neues für uns“.

Thomas Brüggemann, stellvertretender Marktleiter von Berlet in Lüdenscheid, sagte, die zurückgenommenen Elektrogeräte würden in ein Zentrallager gebracht und dann fachgerecht entsorgt. Eine Nachfrage beim Kreis ergab, dass bei Unternehmen mit mehreren Filialen ein Koordinator, der die Praxis in den einzelnen Geschäften überwacht, weiterhin ausreicht.

Anforderungen an den Mitarbeiter

Generell gilt: „Der Abfallbeauftragte übernimmt im Rahmen der betrieblichen Selbstüberwachung eine Schlüsselrolle“, wie Horst Peter Hohage, Fachdienstleiter der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde des Kreises, informiert. „Er hat die Aufgabe, die abfallrechtlichen Anforderungen und Vorgaben im Unternehmen sicherzustellen. Der gesamte Abfallweg soll von ihm überwacht werden – von der Entstehung bis zur Verwertung beziehungsweise Beseitigung. Zudem ist er Ansprechpartner für die Kollegen sowie für die Geschäftsleitung und soll auf Verbesserungen hinwirken.“

Grundvoraussetzung für die Bestellung eines Mitarbeiters sei dessen Zuverlässigkeit sowie eine Kombination aus geeigneter Ausbildung, mindestens einjähriger einschlägiger Berufserfahrung und dem Nachweis einer Teilnahme an einem anerkannten Fachkunde-Grundlehrgang. Zudem fordere die Verordnung alle zwei Jahre eine Teilnahme an einem anerkannten Lehrgang. Weitere Infos gebe es im Fachdienst Umweltschutz und Planung, bei Guido Bartsch, unter Tel. 0 23 51/9 66 63 71. - pmk/kk