Großes Unternehmen im MK baut Sprinkleranlage der Extraklasse

Von: Leon Malte Cilsik

Mühelos hob der 100-Tonnen-Kran die jeweils rund acht Tonnen wiegenden Betonplatten an. © Malte Cilsik

Die Firma Metoba investiert in den Brandschutz – und das ordentlich: Ein 100-Tonnen-Kran rückte extra für den Aufbau einer neuen Sprinkleranlage an.

Lüdenscheid (NRW) – Es sind durchaus beeindruckende Szenen, die sich am Mittwochmorgen im Honsel abgespielt haben: Bei strahlendem Sonnenschein bekam die Firma Metoba per Schwertransport die Bauteile für ein neues Pumpenhaus geliefert, welches einmal das Herzstück einer modernen Brandschutzanlage bilden soll. Ein 100-Tonnen-Kran brachte die jeweils rund acht Tonnen wiegenden Betonplatten passgenau an Ort und Stelle.

„Wir investieren damit in die Sicherheit unserer Firma und knapp 100 Mitarbeiter“, sagt Andreas Klette, Abteilungsleiter bei Metoba und Projektleiter für den Bau der neuen Anlage. „In unserer Branche besteht zweifellos immer ein gewisses Brandrisiko, das haben in der jüngeren Vergangenheit auch Beispiele hier aus der Region gezeigt.“

Das Pumpenhaus wurde direkt neben dem bereits seit mehreren Wochen fertigen Wassertank aufgebaut. Es umfasst rund 35 Quadratmeter. © Malte Cilsik

Die Firma Metoba widmet sich an ihrem Standort in Lüdenscheid hauptsächlich der Oberflächenbeschichtung mit verschiedenen Metallen und fällt daher unter die sogenannte Störfall-Verordnung, die bei Betrieben mit gefährlichen Stoffen Anwendung findet. Die Anforderungen der Gebäude- und Sachversicherungen sind entsprechend hoch.

Sprinkleranlage der Extraklasse: Eine freiwillige Investition

„Letztendlich war es aber eine freiwillige Investition“, betont Klette, „die Vorgaben erfüllen wir so oder so.“ Und dabei hat es diese wirklich in sich: Rund zwei Millionen Euro lässt sich Metoba Aufbau und Installation der gesamten Anlage kosten.

Dazu gehört auch ein zehn Meter hoher Wassertank mit einem Volumen von 850 000 Litern. Bereits vor knapp einem Monat wurde dieser Stück für Stück hochgezogen. Direkt nebenan entstand nun am Mittwoch das 35 Quadratmeter umfassende Pumpenhaus. In diesem finden zwei Brandschutzpumpen Platz, welche im Ernstfall zielgerichtet das Löschwasser zum Feuer leiten sollen.

Bevor das Dach draufkam, brachte der Kran auch die 1,8 Tonnen schweren Pumpen an ihren Platz. © Andreas Klette

„Wir planen eine Sprinkleranlage nach den modernsten technischen Standards“, betont Klette und erklärt: „Die Köpfe der Anlage funktionieren temperaturgesteuert und können so den Brandherd gezielt löschen, ohne gleich die ganze Firma unter Wasser zu setzen.“

Dazu bedarf es aber erst noch einer aufwendigen technischen Installation: Auch wenn Wassertank und Pumpenhaus nun stehen, soll die Brandschutzanlage voraussichtlich erst im Juni in Betrieb genommen werden.

Die Feuerwehr hat in Lüdenscheid aktuell ohnehin genug zu tun: Am Mittwoch setzte sich die seit Monaten andauernde Brandserie fort. Es gab wieder vier Brände im Stadtgebiet.