Unternehmen im MK: Imker versorgt Mitarbeiter mit „grünem Honig“

Imker und Assmann-Mitarbeiter Alex Babilon betreut die firmeneigenen Bienenstöcke. © Assmann

Mehr als 50 Jahre nach Firmengründung wird die Assmann Electronic GmbH mit Firmensitz in Lüdenscheid zunehmend grüner. Das Unternehmen ist als Teil der Assmann Holding GmbH ein international operierender Lösungsanbieter für Server-, Netzwerk- und Peripherie-Infrastruktur-Produkte mit Niederlassungen in elf Ländern.

Lüdenscheid - Dass die Firma unter dem Titel „Assmann goes green“ auch ein erfolgreiches Nachhaltigkeitsprojekt betreibt, ist hingegen weniger bekannt. In diesem Jahr könne man sich über eine besonders ertragreiche Honigernte freuen, teilt das Unternehmen mit. Dank tatkräftiger Unterstützung des Mitarbeiters und Imkers Alex Babilon habe die Besatzung zweier Bienenstöcke – die in einem naturnahen Bereich des Firmengeländes stehen – geliefert. Daher könnten alle 162 Mitarbeiter am Hauptsitz ein Glas Assmann-Honig mit nach Hause nehmen.

„Assmann goes green“ setzt aber firmenweit auch auf mehr Nachhaltigkeit in unternehmerischen Prozessen. Dazu zählt der Umstieg auf emissionsfreie Elektromobilität. Zwei von acht Ladesäulen am Lüdenscheider Hauptsitz stehen auf dem Mitarbeiterparkplatz und werden aus der firmeneigenen Fotovoltaik-Anlage gespeist. Mitarbeiter können inzwischen auch E-Bikes über das Unternehmen leasen.