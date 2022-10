Unter Talbrücke Rahmede: Arbeiten an der Gasleitung

Von: Olaf Moos

Teilen

Die Arbeiten für die neue Gasleitung unter der Brücke haben begonnen. © Olaf Moos

Auf der Altenaer Straße, in direkter Nähe der Rahmedetalbrücke, haben vor der Sprengung des Bauwerks die Vorbereitungen für die Verlegung einer neuen Gashochdruckleitung begonnen.

Lüdenscheid - Ursprünglich war nach Angaben der Stadt geplant, die Tiefbaustelle Anfang der Woche einzurichten und den Verkehr mit provisorischen Ampeln einspurig an der Baustelle vorbei zu führen.

Nun hat der Netzbetreiber Westnetz GmbH auf einer Länge von mehreren hundert Metern Rohrleitungen am Straßenrand bereitgelegt und am Montag damit begonnen, die nötigen Materialien zur Einsatzstelle zu transportieren. Wie Dieter Rotter von der Abteilung Bauservice im Rathaus auf Anfrage mitteilt, wird die Verengung auf eine Fahrspur nicht vor Mittwoch eingerichtet – „eher Donnerstag“.



Die Tiefbauarbeiten für die neue Gasleitung sollen am 9. Dezember abgeschlossen sein. Für die dann gesperrten Bushaltestellen an der Einmündung Im Wiesental werden in Höhe der Hausnummern 192 und 227 Ersatzhaltestellen eingerichtet.