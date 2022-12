Evakuierungskonzept steht bereit

Unter der Talbrücke Rahmede: 24-Stunden-Betrieb fraglich

Von: Georg Dickopf

Die Arbeiten unter dem südlichen Teil der Autobahnbrücke sind laut Projektleiter Michael Neumann zu 70 Prozent abgeschlossen. © Dickopf

Gut drei Wochen sind vergangen seit dem letzten Ortstermin, der sich um das Fallbett unter der Rahmedetalbrücke drehte. Dort gab Michael Neumann, Projektleiter der Autobahn GmbH, Außenstelle Westfalen, nun eine aktuelle Übersicht.

Lüdenscheid - „Ich bin persönlich mit dem zeitlichen Ablauf sehr zufrieden. Es gibt da und dort kleinere Einschränkungen durch die Witterung, Wir hatten ja extreme Witterungsverhältnisse von minus 10 Grad über Nacht auf plus zwölf Grad. Dennoch wird hier durchgearbeitet“, sagt Michael Neumann.

Und in der Tat sieht man überall Bagger und geländegängige Dumper unter der Brücke. „Wir haben uns im Moment auf den südlichen Hang konzentriert, da sich die meisten Entnahmestellen wie das Gewerbegebiet Rosmart im Süden befinden“, sagte Neumann.



Zuerst sei der besagte Hang im Süden modelliert worden, um auch die Möglichkeit zu schaffen, mit den beladenen Dumpern ins Tal zu fahren zu anderen Seite der Autobahnbrücke.



An der Altenaer Straße habe man eine Querungsampel eingerichtet, die bei Bedarf für einige Sekunden die Durchfahrt der Dumper zum anderen Brückenhang ermögliche. Somit könne man vermeiden, die Zufahrt von Norden mit zusätzlichem Verkehr zu belasten.



Am Südhang seien die Vorbereitungen für das Fallbett, auf das die Autobahnbrücke bei der Sprengung fallen soll, laut Neumann bereits „zu 70 Prozent“ abgeschlossen.“ Am Nordhang würde die Modellage des Geländes ebenfalls gut vorangehen. Insgesamt müssen auf beiden Seiten der Brücke sowie im Bereich der Altenaer Straße rund 140 000 Tonnen Erdmaterial angefüllt werden. Parallel dazu seien zuletzt zahlreiche Steinschlagschutzzäune mit vier Meter Höhe gebaut worden. „Diese Zäune dienen der Sicherheit der Verkehrsteilnehmer, aber auch der Sicherheit der Mitarbeiter auf der Baustelle“, sagte Neumann.



Die direkt neben der Brücke liegende Galvanikanlage werde noch ein Stück zurückgebaut und anschließend ebenso wie das Haus gegenüber mit über 50 mit Sand gefüllten Seecontainern vor den Auswirkungen der Sprengung geschützt, so der Bauleiter.





Evakuierungskonzept steht bereit

Zudem gebe es für die Sprengung ein Evakuierungskonzept für den Bereich im Radius von 300 bis 400 Metern um die Brücke.



Wann die besagte Sprengung das leidgeplagte Tal im positiven Sinn erschüttern wird, blieb einmal mehr allerdings offen. Denn bei allem fachlichen Wissen über die nächsten Schritte auf der Großbaustelle vermieden es Michael Neumann und Autobahn-Sprecherin Susanne Schlenga nähere Zeitangaben abzugeben und beschränkten sich im Pressegespräch auf Begriffe wie „demnächst“ und „bald“.



Immerhin: Der Zeitraum, wie lange die Altenaer Straße voll gesperrt werden muss, weil sie sieben Meter hoch verfüllt wird, steht. „Wir planen insgesamt eine Sperrung der Altenaer Straße und der Straße Im Wiesental von etwa acht Wochen für Vorbereitung, Sprengung und Rückbau“, so Projektleiter Neumann.



Auf die Frage, ob bei der Anlage des Fallbettes auch 24 Stunden gearbeitet werden könne, betonte Neumann, dass aktuell meist täglich von 7 bis 20 Uhr gearbeitet werde. Ein Drei-Schicht-Betrieb sei in Deutschland nicht ohne weiteres möglich, so Neumann mit Verweis das Bundesimmissionsschutzgesetz und auf die AVV-Baulärm. Dabei handelt es sich um die „Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm“, die beachtet werden muss. „Wir müssen bei allen Arbeiten auch die Belange der Anlieger im Blick haben.“

Was die längeren Arbeitszeiten angeht, stellte Projektleiter Michael Neumann aber in Aussicht, dass beim eigentlichen Bau der Brücke mit Blick auf Arbeiten oben an der Autobahn mehr möglich sein könnte.





Schwerpunkt auf innovativer Umsetzung

Ohnehin zähle bei der funktionalen und europaweiten Ausschreibung, bei der nach Information unserer Zeitung drei Unternehmen ihren Hut in den Ring geworfen haben, nicht das günstigste Angebot, sondern es werde der Anbieter bevorzugt, der den Schwerpunkt auf eine schnelle und innovative Umsetzung lege.



Nähere Details zum Stand des Vergabeverfahrens gab es mit Verweis auf die strenge Vertraulichkeit eines solchen Ausschreibungsprozesses nicht.



Aber der Hunger der Bevölkerung nach Daten und Terminen könne gestillt werden, wenn ein belastbarer Bauzeitenplan für den Brückenneubau vorliege. Doch diese Pläne müssten nach der Vergabe zunächst einmal erstellt werden.