Unseriöser Spendensammler im MK: „Sammelbuch“ als wichtigster Beweis

Er ging von Tür zu Tür

Auf frischer Tat ertappt wurde ein unseriöser Spendensammler in Lüdenscheid. Eine Nachbarin war der Mann aufgefallen. Sie machte alles richtig.

Die Polizei erwischte nach eigenen Angaben am Dienstag einen betrügerischen Spendensammler. Der Mann klingelte gegen 14 Uhr an der Wohnungstür einer Frau im Straßburger Weg. Er hielt ihr einen Sammlerausweis vor die Nase, behauptete, dass er Geld für ein Blindenwerk sammle und erwies sich dabei als sehr hartnäckig. Das Ganze kam der Frau verdächtig vor. Sie informierte die Polizei. Eine Polizeistreife entdeckte den Sammler in der Annabergstraße.

Der 43-jährige Lüdenscheider stritt zwar ab, Spenden zu sammeln. Doch bei der Durchsuchung seines Rucksacks kam ein „Sammelbuch“ zum Vorschein mit der Aufschrift eines gemeinnützigen Vereins, der sich um straffällig gewordene Menschen kümmert. Darin hatten zahlreiche Spender unterschrieben. Außerdem führte er einen als gestohlen gemeldeten, fremden Führerschein mit sich.