„Die UnRuheständler“: Tanzprojekt lockt viele Interessenten ins Kulturhaus

Lüdenscheid – Überwältigt vom Interesse an der Gründung eines Tanz-Projekt-Ensembles haben sich die Leiterin des Kulturhauses, Rebecca Egeling und Manuela Klüttermann, Leiterin der gleichnamigen Ballettschule, gezeigt. Etwa 35 Tanzbegeisterte waren zur Infoveranstaltung ins Kulturhaus gekommen, eine ganze Reihe werde noch hinzu kommen, gab Manuela Klüttermann an.

Die Idee zu dem Projekt mit dem Namen „Die UnRuheständler“ wurde von Klüttermann und Egeling nach Vorbildern in anderen Städten wie Dortmund entwickelt. „Es geht nicht primär ums Tanzen“, eröffnete Manuela Klüttermann, die darauf verwies, dass es darum gehe „etwas gemeinsam zu kreieren.“

Für sie sei das ein im Kern intimes Projekt, bei dem sehr viel geschehen könne und mit gemeinsamer Arbeit könne man etwas erreichen. „Jeder soll im Rahmen seiner Möglichkeiten bleiben“ und könne so einen Beitrag im Projekt leisten. Man werde „harmonisch miteinander etwas gestalten“, gab Rebecca Egeling an.

Das Thema für das neue Projekt lautet „Tanzgeschichte/n“. Da gehe es zum einen darum, eigene Erlebnisse und Erfahrungen beizusteuern. Welches Gefühl verbinde ich mit Tanz, welche Erinnerungen gibt es an einen ersten Tanz und vieles mehr. Andererseits werden Manuela Klüttermann und Rebecca Egeling Einblicke in die Tanzgeschichte vermitteln, Zeitgeschichte und Tanzstile sowie deren Brüche und Entwicklungen erhellen. Musikalisch soll es bei dem Projekt keine Einengung geben. „Bringen sie ihre Lieblingsmusik mit, wir hören uns das an und sehen dann, was wir einbinden können“, hieß es unisono von Klüttermann und Egeling.

Das Projekt „Die UnRuheständler“, offen für Tanzbegeisterte ab 60 Jahren, fordert weiter zum Mitmachen auf. Erster Termin des Projektes ist am 29. September von 11 bis 17 Uhr im violetten Saal des Kulturhauses. Legere Kleidung und Schuhwerk, das Bewegung nicht einschränkt, sind angeraten.