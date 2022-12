Unruhe um neue Altstadt-Bar „frieda‘s“ in Lüdenscheid

Von: Olaf Moos

In bester Altstadt-Lage betreibt der Kulturverein Frieda seit September seine Bar. Nun finden Gespräche über Lärmbelästigung durch Gäste vor der Tür statt. © Cedric Nougrigat

Seit Mitte September ist die Altstadtbar „frieda’s“ des im Frühling gegründeten Kulturvereins Frieda an den Wochenenden in Betrieb. In die anfängliche Euphorie der Macher, befeuert durch wachsenden Gästezuspruch und erfolgreiche Veranstaltungen, mischen sich erste Unsicherheiten.

Lüdenscheid - Grund sind wiederholte Beschwerden von Altstadt-Bewohnern wegen Lärmbelästigungen und Visiten des Ordnungsamtes. In dieser Woche fand deshalb ein Gespräch zwischen Vertretern der Stadtverwaltung und Mitgliedern des Vereinsvorstandes statt. Dabei kristallisierte sich nach Worten der Frieda-Vorsitzenden Davina Schepelmann das Hauptproblem schnell heraus.

Anlass für Meldungen von Nachbarn beim Ordnungsamt ist demnach nicht die Lautstärke bei Musikabenden in der Bar – sondern der Geräuschpegel von Gesprächen zwischen Gästen, die zum Rauchen vor der Tür stehen.



Das Frieda-Team reagierte nach ersten Einsätzen städtischer Außendienstler schnell und bat Ende November auf seiner Facebook-Seite erneut darum, mehr Rücksicht auf die Anwohner zu nehmen. „Also, bitte verhaltet euch vor der Bar ruhig und kommt nach dem Rauchen schnell wieder rein. Ebenso ist es wichtig, dass alle Getränke in der Bar bleiben. Gläser und Flaschen dürfen nicht mit raus genommen werden.“



Trotzdem gab es weiter Beschwerden – bis die Stadt einen offiziellen Brief an Frieda schickte. Schon wenige Tage zuvor hatten Davina Schepelmann und ihre Freunde bei einem Treffen mit dem Altstadtverein zugesichert, die Gäste vor der Tür noch häufiger um Ruhe zu bitten und die Nachbarn nicht zu stören. Davina Schepelmann: „Wir haben mit dem Altstadtverein vereinbart, in engem Kontakt zu bleiben.“ Frieda wolle „positiv Hand in Hand mit den Altstädtern“ in die Zukunft schauen.



So lautet auch die Hoffnung im Rathaus. Stadtpressesprecher Sven Prillwitz erklärte auf Anfrage: „Wir wollen nichts verhindern. Im Gegenteil!“ Immerhin hatte die Stadt den Kulturverein bei der Suche nach einem festen Veranstaltungsort unterstützt und übernimmt aus Fördermitteln des Leerstandsmanagements einen Teil der Miete für die ehemalige Shisha-Bar an der Herzogstraße.



Das erklärte Ziel, den historischen Stadtkern langfristig zu beleben, bleibt Bestandteil des Integrierten Handlungskonzeptes (IHK) Altstadt. Dazu möchte der Frieda-Verein mit seiner Bar weiter einen Beitrag leisten. Befürchtungen, „frieda’s“ könnte sich zu einem Disco-Betrieb entwickeln, sind nach Angaben des Vereinsvorstandes unbegründet.



Dazu sagt die Vorsitzende: „Wir haben eine offizielle Gaststätten-Erlaubnis und damit die Genehmigung, wie andere Gastronomen auch, zwölf Musikabende pro Jahr veranstalten zu können.“ Künftig wolle man jedoch noch enger mit der Stadt zusammen arbeiten und die Verantwortlichen im Rathaus sowie den Altstadtverein über bevorstehende Konzerte detailliert informieren.