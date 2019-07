"Unkraut" nein, Wildkraut ja: Was Anlieger auf Bürgersteig entfernen müssen

Lüdenscheid – Anwohner sollten nicht nur auf ihrem eigenen Grundstück Unkraut jäten und Müll aufsammeln, sondern auch auf dem Gehweg davor. Jetzt hat der STL die Vorgaben für die Straßenreinigung (etwas) entschärft.

Mit einer Änderung der Straßenreinigungssatzung sollten Grundstückseigentümer und Mieter dazu verpflichtet werden, mehr als bisher die öffentlichen Straßen und Bürgersteige in Schuss zu halten. Dies löste eine breite Debatte über die Sauberkeit in der Stadt aus.

Im Dezember beschloss der Rat die neue Satzung, ließ aber noch redaktionelle Änderungen zu. Diese liegen nun vor. Der Stein des Anstoßes – das Unkraut – findet sich in der endgültigen Version nicht mehr. „Diese Formulierung führte zu Irritationen“, erklärte Heino Lange, Chef des Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetriebs Lüdenscheid (STL).

Allerdings findet sich weiterhin die Formulierung "Wildkraut, welches aus den Fugen der Gehwegpflasterung sprießt, ist zu entfernen". Der Einsatz von Herbiziden oder anderen chemischen Mitteln ist dabei verboten.

Laut STL-Chef Heino Lange wachsen Wildkräuter nur dort, wo nicht regelmäßig gefegt wird. Mit anderen Worten: Wer fegt, muss keine Wildkräuter entfernen. Auch dort wo Fußgänger entlanglaufen, sprießt nichts. Mit Wildkräutern sei der Bewuchs am Rand der Gehwege gemeint, der zu entfernen sei.

Der STL hatte den Satzungsentwurf und auch die jetzige Änderung erarbeitet. Zudem wurde in der bisherigen Satzung zwischen Sommer- und Winterreinigung unterschieden. Der Einfachheit halber ist in der neuen Straßenreinigungssatzung nun nur noch von „Reinigung“ die Rede.

Wäre die bisherige Formulierung beibehalten worden, hätte der STL in der Satzung gerichtsfest festlegen müssen, an welchem Datum der Sommer und somit die „Sommerreinigung“ beginnt. Die durch den Unkraut-Passus ausgelöste Sauberkeits-Debatte bewertet der STL-Chef in der Rückschau positiv: „Mieter und Eigentümer sind sensibler geworden, man achtet nun mehr auf die Sauberkeit. Das hat dazu geführt, dass sich das Erscheinungsbild an vielen Stellen in der Stadt verbessert hat.“

Der Satzungstext im Wortlaut

§ 4 Absatz 1 bisherige Fassung, ab Januar 2019: Die Sommerreinigung umfasst die Beseitigung von Kehricht (z. B. Schmutz, Pflanzenbewuchs, Laub, Schlamm, sonstiger Unrat und Niederwuchs, der die Gehwegbreite einengt). Wildkraut, welches aus den Fugen der Gehwegpflasterung sprießt, ist zu entfernen. Gleiches gilt auf Fahrbahnen, wenn die Reinigungspflicht dafür übertragen wurde. Herbizide oder andere chemischen Mittel dürfen bei der Wildkrautbeseitigung nicht eingesetzt werden. Soweit Baumscheiben und sonstige Bepflanzungen Bestandteil der Straße sind (unselbständiges Begleitgrün), müssen Fremdkörper (z. B. weggeworfene Gegenstände, Laub, Unkraut, etc.) inner- und außerhalb dieser Anlagen beseitigt werden. Die Reinigungspflicht umfasst keine gärtnerischen oder grünpflegerischen Maßnahmen. Eine Staubentwicklung ist zu vermeiden. Keinesfalls darf der Kehricht oder Unrat in die Entwässerungsrinne (Gosse) gefegt und dem Kanalnetz zugeführt werden. Die Einlaufroste der Straßenentwässerungsanlagen sind so zu reinigen, dass das Wasser ungehindert einlaufen kann. Der Kehricht und sonstiger Unrat sind unverzüglich nach der Reinigung zu entfernen und sachgemäß zu entsorgen.

§ 4 Absatz 1 neue Fassung: DieReinigung umfasst die Beseitigung von Kehricht (z. B. Schmutz, Pflanzenbewuchs, Laub, Schlamm, sonstiger Unrat und Niederwuchs, der die Gehwegbreite einengt). Wildkraut, welches aus den Fugen der Gehwegpflasterung sprießt, ist zu entfernen. Gleiches gilt auf Fahrbahnen, wenn die Reinigungspflicht dafür übertragen wurde. Herbizide oder andere chemischen Mittel dürfen bei der Wildkrautbeseitigung nicht eingesetzt werden. Soweit Baumscheiben und sonstige Bepflanzungen Bestandteil der Straße sind (unselbständiges Begleitgrün), müssen Fremdkörper (z. B. weggeworfene Gegenstände, Laub, etc.) inner- und außerhalb dieser Anlagen beseitigt werden. Die Reinigungspflicht umfasst keine gärtnerischen oder grünpflegerischen Maßnahmen. Eine Staubentwicklung ist zu vermeiden. Keinesfalls darf der Kehricht oder Unrat in die Entwässerungsrinne (Gosse) gefegt und dem Kanalnetz zugeführt werden. Die Einlaufroste der Straßenentwässerungsanlagen sind so zu reinigen, dass das Wasser ungehindert einlaufen kann. Der Kehricht und sonstiger Unrat sind unverzüglich nach der Reinigung zu entfernen und sachgemäß zu entsorgen.

Die alte Fassung im Wortlaut

§ 4 Absatz 1, alte Fassung bis Dezember 2018:

„Die Sommerreinigung umfasst die Beseitigung von Kehricht (z.B. Schmutz, Pflanzenbewuchs, Laub, Schlamm, sonstiger Unrat und Niederwuchs, der die Gehwegbreite einengt). Eine Staubentwicklung ist zu vermeiden. Keinesfalls darf der Kehricht oder Unrat in die Entwässerungsrinne (Gosse) gefegt und dem Kanalnetz zugeführt werden. Die Einlaufroste der Straßenentwässerungsanlagen sind so zu reinigen, dass das Wasser ungehindert einlaufen kann. Der Kehricht und sonstiger Unrat sind unverzüglich nach der Reinigung zu entfernen und sachgemäß zu entsorgen.“