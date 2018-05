Dachstuhlbrand war befürchtet worden - Glutnester in Absauganlage gelöscht

Feuerwehreinsatz am Samstagabend auf der Wilhelmstraße

[Update 22.08 Uhr] Lüdenscheid - Das Fahrzeug-Aufgebot auf der Wilhelmstraße in der Lüdenscheider Fußgängerzone war groß: Feuerwehr und Polizei waren am Samstagabend im Herzen der Stadt im Einsatz. Der Grund: unklare Rauchentwicklung in einem Wohn- und Geschäftshaus. Statt des befürchteten Dachstuhlbrandes fanden die Wehrleute Glutnester in einer Absauganlage vor, die abgelöscht wurden.