Uniwheels eröffnet Forschungs- und Entwicklungszentrum in Lüdenscheid

Lüdenscheid - Die Industrie in der Kreisstadt hat eine kleine Perle mehr. Die Unternehmensgruppe Uniwheels – einer der europäischen Marktführer in der Aluminiumrad-Branche – hat sich mit einem 1800 Quadratmeter großen Forschungs- und Entwicklungszentrum und 35 Beschäftigten an der Altenaer Straße 170 a niedergelassen.

Zur offiziellen Eröffnung waren Vertreter der größten Autohersteller sowie Repräsentanten der Stadt eingeladen.

Mit dem Umzug der Abteilung „Research & Development“ aus dem Werdohler Gießereiwerk nach Lüdenscheid reagiert die Geschäftsleitung unter dem Vorstandsvorsitzenden Dr. Wolfgang Hiller auf wachsende Anforderung der Kunden in puncto Technologie und Design. Daran sind die Verantwortlichen gewöhnt.

Vor allem mit der von Uniwheels in den 80er-Jahren übernommenen Marke ATS verbindet die Öffentlichkeit Innovation im Motorsport. Anfangs für die Formel 1 tätig, entwickelt der Konzern heute Aluräder für Rennserien wie die Formel 3 und 4 sowie die Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft (DTM). Aber auch Hersteller wie Mercedes, Audi, Volvo, Jaguar oder Landrover gehören zu den Stammkunden des in Bad Dürkheim zwischen Mannheim und Kaiserslautern ansässigen Unternehmens.

3300 Beschäftigte in Deutschland und Polen

Uniwheels zählt an seinem Stammsitz, im Werk in Werdohl und drei Produktionsstätten in Polen sowie jetzt in Lüdenscheid rund 3300 Mitarbeiter. 35 davon – Bürokräfte, Ingenieure, Techniker und Entwickler, alle unter der Leitung des Technik-Chefs Dr. Detlef Kube – arbeiten nun an der Altenaer Straße.

+ Vorstandsvorsitzender Dr. Wolfgang Hiller (l.) und sein Technik-Chef Dr. Detlef Kube. © Moos

Dafür hat der Konzern langfristig 2,4 Millionen Euro investiert. Bestehende Gebäude wurden kernsaniert, eine 300 Quadratmeter große Halle neu gebaut. Hier stellt sich Uniwheels auf die Zukunft ein, sagt Vorstandsvorsitzender Hiller.

Den europaweiten Export und die Belieferung auch asiatischer Autohersteller mit Werken in Deutschland nachhaltig zu sichern und auszubauen, steht auf der Prioritätenliste ganz oben.

Künftig werden Statik und Design neuer Felgen am neuen Standort entwickelt. Dann liefert ein Auftraggeber entsprechende Kokillen in die Werdohler Gießerei, und Prototypen neuer Produkte werden an der Altenaer Straße auf Herz und Nieren geprüft, bevor sie in Serie gehen.

Simulation des Nürburgrings

Zu den Teststationen gehören Maschinen, die Straßen – sogar den Nürburgring – simulieren können, die Haltbarkeit von Felgen an Bordsteinen prüfen oder die Statik von neuen Leichtmetallrädern mit Fallgewichten auf die Probe stellen.

Zudem hat die Diskussion um eine behördliche CO2-Strafsteuer die Uniwheels-Tüftler vor neue Aufgaben gestellt. Alufelgen werden immer leichter und müssen außerdem höheren aerodynamischen Anforderungen gerecht werden. Auch hier sind die Ingenieure mit neuartigen Kunststoff-Blenden am Start.

Uniwheels erwirtschaftete 2016 mit einem Absatz von 8,8 Millionen Rädern einen Umsatz von mehr als 464 Millionen Euro.