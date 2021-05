Erstmals nach Corona-Pause: Online-Inszenierung im Kulturhaus am 6. Mai

United Puppets aus Berlin zeigt Kindertheater

+ © Mario Hohmann Die Berliner Theater-Kompanie zeigt den 250. Geburtstag der Schildkröte. © Mario Hohmann

Ein Lichtblick in der theaterlosen Zeit: Am 6. Mai zeigt das Kulturhaus in Zusammenarbeit mit Theater-Kompanie United Puppets die Online-Inszenierung „Weil heute mein Geburtstag ist“. Das interaktive Stück für Kinder wird live gespielt, Beginn ist um 16.30 Uhr.

Lüdenscheid - Die Theatermacher von United Puppets sahen in den Videomeetings wie Zoom und Co. der Corona-Pandemie eine künstlerische Chance und bespielen nun das Internet als digitalen Theaterraum. Was vorrangig als Angebot für Abonnenten gedacht war, soll nun auch anderen Kindern ermöglicht werden: die Teilnahme an der Geburtstagsfeier der Schildkröte. 250 Jahre wird sie alt. Es kommen tierische Gäste mit skurrilen Geschenken, aber keiner kann bleiben. Dabei hat sich die Schildkröte so sehr eine richtige Party gewünscht. Enttäuscht sitzt sie allein zu Hause. Was die Schildkröte aber noch nicht weiß: Die Kinder an den Bildschirmen kommen ja auch noch.

Wer als Geburtstagsgast dabei sein will, kann sich im Kulturhaus unter der Adresse laura.wieczorek@luedenscheid.de anmelden. Pro Familie, die an einem PC sitzen ist ein Ticket notwendig und nicht wie sonst üblich pro Kopf. Je nach Kapazität bekommt man den Link für das kostenlose Ticket, eine Beschreibung des Ablaufs und der Anmeldung, sowie eine Übersicht mit FAQs per Mail.



Zoom als künstlerische Chance

Wie der Rest der Welt wurden auch Melanie Sowa und Mario Hohmann, die Köpfe hinter United Puppets, Mitte März 2020 vom Lockdown überrascht. Die Proben zu ihrer Inszenierung für das Theater an der Parkaue, Junges Staatstheater Berlin, wurden von einem auf den anderen Tag jäh beendet und das gesamte Inszenierungsteam auf unbestimmte Zeit nach Hause verbannt. Bald drängte sich den Theatermachern ein Gedanke auf: Statt Zoom & Co als mangelhaften Ersatz zu begreifen, sahen sie darin eine künstlerische Chance. So fingen sie an, die Möglichkeiten des Mediums Videokonferenz zu erforschen, wurden kreativ, nutzen nun die Akzeptanz der Videotechnik, um einen digitalen Theaterraum zu kreieren.



Kreativität im digitalen Theaterraum

Die erste digitale Online-Inszenierung „Weil heute mein Geburtstag ist“ richtet sich an Mädchen und Jungen zwischen vier und neun Jahren. Das Stück spiegelt humorvoll die Situation der Kinder im Lockdown. Bis zu 100 kleine Zuschauer können den virtuellen Theaterraum gleichzeitig besuchen.