Muttertagskonzert in Brügge

Lüdenscheid - Das Muttertagskonzert der beiden Chöre MGV Union Oberrahmede und Chorpacabana erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit. Die Brügger Vereinshalle ist bestens gefüllt. Die heimische Küche bleibt kalt, dafür gibt's Chorgesang und gute Gespräche.

So laden die beiden Chöre auch in diesem Jahr wieder ein zum mittlerweile vierten Muttertags-Konzert in der Brügger Vereinshalle an der Volmestraße 107a. Der Termin, den sich alle vormerken sollten, die Freude an Chorgesang haben: Sonntag, 13. Mai. Auf der Bühne stehen an diesem Sonntag nicht nur die die Gastgeber des Konzertes, Sonden auch der Frauenchor Cantabile sowie der traditionsreiches Brügger MGV Philomele.

Hinzugesellt sich bei der Konzert unter der Leitung von Hanno Kreft die Gruppe „Gib Acht“. Am Klavier sitzt in bewährter Weise Alfia Möllmann.

Beginn der Veranstaltung ist am 13. Mai um 15 Uhr, Einlass in die Halle ist ab 14 Uhr. „Wir garantieren 200 Sitzplätze“, heißt es seitens der Sänger, die schon seit Wochen fleißig für das Konzert proben. Mit Kaffee, Kuchen und Torten sei für das Wohl der Gäste bestens gesorgt. Der Eintritt in die Brügger Vereinshalle kostet 12 Euro einschließlich eines Begrüßungssekts.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf im Reisebüro Kattwinkel, im Musikhaus Auth, bei Lotto Preuß, bei Lotto Nitsch, in der Postagentur Franke in Brügge und bei allen Chormitgliedern.