Zeitreise durch die Musik

Lüdenscheid - Eine Zeitreise durch 150 Jahre Musik hat sich der MGV Union Oberrahmede auf die Fahnen geschrieben, wenn unter der Leitung von Musikdirektorin Sofia Wawerla am Sonntag, 2. April, um 16 Uhr im Kulturhaus das Festkonzert zum 150. Geburtstag des Vereins beginnt.

Um dem Publikum einen amüsanten Nachmittag voller Chorgesang, der unter dem Motto „Ich wollte nie erwachsen sein“ steht, im großen Saal des Kulturhauses zu bieten, hat sich der MGV Union den Kabarettisten und Entertainer „Hobi“ eingeladen, der durch das Programm führt. Bert Hobert wurde in Lüdenscheid geboren. Bereits seit dem 5. Lebensjahr spielte er Kindertheater. Später wirkte er als Jugendlicher erfolgreich in zahlreichen Komödien mit, machte anschließend Karriere als Promi-Parodist. Aufgrund der großen Nachfrage machte er sein Hobby zum Beruf und ist seit 2002 mit Hobi-Shows als freiberuflicher Unterhaltungskünstler unterwegs.

Gefeiert wird gemeinsam mit dem 2013 gegründete Nachwuchschor „Chorpacabana“, der sich in Richtung a-Kapella spezialisiert hat. Wo immer die jungen Herren auftreten, begeistern sie das Publikum.

Für den großen und den kleinen musikalischen Bruder stehen bis zum Jubiläumskonzert noch einige Sonderproben an, die nächste bereits am kommenden Samstag im Markgrafen. Für das Konzert im Kulturhaus gibt es noch einige Karten im Vorverkauf im Reisebüro Kattwinkel, im Musikhaus Auth an der Ringmauerstraße, bei Lotto Preuss, Lotto Nitsch, im Ticketshop der Lüdenscheider Nachrichten an der Schillerstraße, im Kulturhaus und bei allen Chormitgliedern. Sie kosten 15 Euro, Einlass ist ab 15.30 Uhr.