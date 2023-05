Abschied von der Talbrücke Rahmede - der Tote hieß Rudolf Sauer

Von: Jan Schmitz

Ein Brückenleben geht zu Ende. Der Abschied von der Talbrücke Rahmede fällt nach der Sperrung nicht schwer, wenn man die Historie kennt, aber doch ein wenig.

Lüdenscheid – Ganz Deutschland blickt am Sonntag nach Lüdenscheid. Wenn um 12 Uhr die marode Talbrücke Rahmede planmäßig gesprengt (News-Ticker mit Livestream hier) wird, sehen an den Smartphones und TV-Geräten Millionen zu, wie sich mit lautem Donnerknall ein Stück deutscher Industriegeschichte in Staub und Schutt auflöst.

Für die Menschen in der Stadt Lüdenscheid und in der Region soll das Verschwinden des Infrastruktur-Mahnmals ein sichtbares Zeichen des Aufbruchs nach der Sperrung der A45 am 2. Dezember 2021 sein. Gleichzeitig wird durch die Explosion von 150 Kilogramm Sprengstoff im Rahmedetal auch ein Kapitel geschlossen – 54 Jahre, sechs Monate und 14 Tage nachdem es aufgeschlagen wurde.

Bereits am 24. Oktober 1968 wurde das Teilstück der A45 zwischen Hagen und der Anschlussstelle Lüdenscheid eröffnet und damit fast drei Jahre vor der Freigabe der durchgehenden Sauerlandlinie (am 25. Oktober 1971). Unter anderem die verbesserte verkehrliche Anbindung an die Werkbänke der Nation und die Weltmärkte hatte eine außergewöhnliche Wohlstandsmehrung in der Region zur Folge, verbunden mit einer erhöhten Automobilität und der zunehmenden Belastung der Brückenbauwerke.



Die Talbrücke Rahmede ist ein Meisterwerk der Ingenieurskunst. Am Sonntag sollen ihre Trümmer ins schmale Fallbett stürzen. © Foto: Carsten Engel

Die zwischen 1965 und 1968 gebaute Talbrücke Rahmede gilt als Meisterwerk der Ingenieurskunst und nur eine von insgesamt drei Stahlverbund-Brücken unter den 275 Brückenbauwerken zwischen Dortmund und Gießen. Die anderen sind die Talbrücke Brunsbecke bei Hagen und die Kallenbachtalbrücke östlich von Herborn. Die Herausforderung beim Bau der Rahmedetalbrücke ist die Linienführung und die Topografie im Rahmedetal: Die Brücke hat einen einteiligen Überbau, ein Gefälle und beschreibt zudem noch eine Kurve. Um die Krümmung auf der 453 Meter langen Brücke stabil zu halten, entschieden sich die Ingenieure für die Stahlverbundvariante – aufgrund „eines Sondervorschlages“, wie es in einer Dokumentation zum Bau der Sauerlandlinie heißt.



Die Konstruktion aus vollwandigen Hauptträgern, die durch Fachwerkquerträger miteinander verbunden sind, ist äußerst filigran; jeder Bolzen, jede Naht musste einzeln geschweißt werden. Unter Brückenbauern firmiert die Talbrücke Rahmede zu Recht als eine der schönsten Autobahnbrücken Deutschlands.



Die Bauzeit betrug 29 Monate und damit einen Monat weniger als ursprünglich geplant. Mit Baukosten in Höhe von 12,5 Millionen D-Mark (andere Quellen sprechen von 18,5 Millionen D-Mark) gehörte sie zu den teuersten Brücken entlang der Sauerlandlinie. Die Arbeiten führte eine Arbeitsgemeinschaft aus, bestehend aus den Dortmunder Unternehmen Lenz-Bau und dem Stahlbauer C.H. Jucho (1974 übernommen von Thyssen Engeneering), dem Stahlhochbau-Unternehmen J. Gollnow und Sohn aus Karlsruhe (heute Vollack Hallen- und Stahlbau) und Hoch-Tief aus Essen.



Die Stahlkonstruktion wurde im Freivorbau mit Hilfsstützen vom nördlichen Widerlager aus montiert. Die Stahlwände der Hauptträger verschweisten Monteure erst vor Ort und brachten sie dann mittels einer Krankonstruktion in luftiger Höhe an, wie Aufnahmen aus einem Lüdenscheider Privatarchiv zeigen. Dabei kam es gleich zu Beginn der Bauarbeiten zu einem tödlichen Unglück.



Am Nachmittag des 8. September 1966 schreckte ein ohrenbetäubendes Krachen die Menschen im Rahmedetal auf. Zwischen dem Widerlager und dem ersten etwa 20 Meter hohen Pfeilerpaar knickte beim Einziehen der Querträger aus unbekannter Ursache plötzlich ein Kran zusammen. Wie die Lüdenscheider Nachrichten am Tag darauf berichteten, stürzte durch die Gewichtsverlagerung ein seitlicher, etwa 27 Tonnen schwerer Brückenträger vom Pfeiler herunter. Während ein Montagearbeiter geistesgegenwärtig wegspringen konnte, wurden drei seiner Kollegen von den zusammenstürzenden Stahlmassen in die Tiefe gerissen. Zwei Männer überlebten dem Bericht zufolge schwer verletzt und wurden ins Lüdenscheider Krankenhaus gebracht. Ein Arbeiter wurde von dem 27 Tonnen schweren Stahlteil begraben. Er war sofort tot.



Einen Gedenkstein oder eine Gedenktafel suchte man in der Folge vergebens im Rahmedetal. Der Tote war bis jetzt ein namenloses Opfer. Bei den Recherchen ist unsere Redaktion in den Archiven dann doch auf einen Namen gestoßen. Laut einer Dokumentation des Autobahnbaus hieß der Mann, der am 8. September 1966 beim Bau der Talbrücke Rahmede sein Leben ließ, Rudolf Sauer. Woher er stammte, wie alt er wurde, ob er Familie hatte? All das ist nicht bekannt. Schon wenige Tage darauf wurden die Bauarbeiten an der Talbrücke Rahmede fortgesetzt – unter verschärften Sicherheitsbedingungen. Bis die Brücke freigegeben wurde, kam es zu keinen weiteren nennenswerten Zwischenfällen mehr.



Die Ingenieure hatten die Talbrücke für eine Verkehrsbelastung von 25.000 Fahrzeugen am Tag berechnet. Das maximal zulässige Gesamtgewicht für Lkw betrug damals 23 Tonnen. Die unter diesen Vorzeichen errechnete Lebensdauer betrug für die Talbrücke Rahmede nach Informationen unserer Zeitung beim Bau lediglich 70 Jahre. Spätestens 2038 wäre also auch ohne den massiven Anstieg der Verkehrsmengen und des zulässigen Lkw-Gewichts auf 40 Tonnen ein Ersatzneubau fällig gewesen. Zuletzt hatten täglich rund 70.000 Fahrzeuge, darunter etwa 20.000 Lkw die Talbrücke Rahmede gequert, seit dem 2. Dezember 2021 dann kein einziges mehr.

Das tragische Ende der Talbrücke Rahmede, deren letzter Vorhang am Sonntag fällt, ist auch ein Symbol für den Umgang der zuständigen Behörden und Politiker mit der Infrastruktur in Deutschland. Weil Geld und Personal fehlten, wurden über viele Jahre notwendige Maßnahmen geschoben und geschoben und geschoben – obwohl deren Eilbedürftigkeit allen Beteiligten bekannt war. Besonders himmelschreiend sind die Vorgänge rund um die Talbrücke Rahmede, deren massive Schäden spätestens seit 2009 bekannt waren.



2012 wurde eine Verstärkung der Bestandskonstruktion beschlossen, die 2014 zugunsten eines geplanten Neubaus wieder gestrichen wurde. Dann wurden 2018/2019 bei Straßen.NRW auch – unter bislang nicht vollständig aufgeklärten Umständen – diese Neubauplanungen ausgesetzt und auf unbestimmte Zeit verschoben, während angemahnte Sanierungen ausblieben. Sowohl die damalige Straßen.NRW-Direktorin Elfriede Sauerwein-Braksiek als auch der damalige NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst sagten im Verkehrsausschuss am 1. März 2023 zur Talbrücke Rahmede wortgleich, dass es ihnen gegenüber im Bezug auf die marode Brücke „eine Problematisierung mit akutem Handlungsbedarf“ nicht gegeben habe. Jegliche Verantwortung für die Versäumnisse wurde von den beiden Führungskräften in dieser Frage auf die Fachebene delegiert.

Den akuten Handlungsbedarf stellte Elfriede Sauerwein-Braksiek dann erst am 2. Dezember 2021 fest, als ihr die Ergebnisse eines von der Autobahn GmbH beauftragten Laserscans vorlagen und sie von jetzt auf gleich die Talbrücke Rahmede sperren ließ – wegen horizontaler Verformungen (Beulen) am Stegblech eines Hauptträgers. In der Folge wurden im Dezember weitere Laserscans durchgeführt und die Talbrücke am 7. Januar 2022 dauerhaft gesperrt.



Die detaillierten Ergebnisse der Laserscan-Untersuchung, die zur Sperrung führten, halten Autobahn GmbH und Bundesverkehrsministerium allerdings geheim, sodass die damalige Entscheidung nicht objektiv überprüft werden kann. Die Anfrage unserer Zeitung, wie viele Beulen beim Laserscan im Dezember 2021 denn wirklich gefunden wurden, blieb bis heute unbeantwortet. Ein Ingenieur, der am Bau der Talbrücke Rahmede beteiligt war und anonym bleiben möchte, hatte bis zuletzt betont, dass die Brücke auch mit den festgestellten Schäden weiterhin befahrbar sei, sogar für Lkw. Es sind noch viele Fragen offen, wenn Sprengmeister Michael Schneider am Sonntag Fakten schafft – und mit den 17 000 Tonnen Stahl und Beton auch mögliche Antworten in die Tiefe fallen.