Unglaubliche Raser-Quote in 30er-Zone, dann stellte einer alle anderen in den Schatten

Das erwartet den Temposünder

+ © picture alliance / Carsten Rehde Blitzer (Symbolbild). © picture alliance / Carsten Rehde

Lüdenscheid – Unglaubliche Quote in einer 30er-Zone in Lüdenscheid. Fast jeder vierte Autofahrer war hier zu schnell. Und dann gab es da noch einen, der alle anderen in den Schatten stellte.