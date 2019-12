Unglaubliche Feuerwehr-Aktion! Mann lädt 23 Kinder in den Urlaub ein

Lüdenscheid – Unglaubliche Feuerwehr-Aktion in Lüdenscheid! Ein Mann hat gleich 23 Kinder in den Urlaub eingeladen.

Mit einem Fotobuch hat sich die Jugendfeuerwehr bei dem Lüdenscheider Wolfgang Schumacher für eine großzügige Spende bedankt.



Wie Maik Emke (Leiter der Jugendfeuerwehr) und Wolff-Dieter Theissen als 1. Vorsitzender des Fördervereins bei der Übergabe des liebevoll gestalteten Buches erläuterten, hatte Schumacher den stattlichen Geldbetrag, den er dem Feuerwehrnachwuchs zukommen ließ, mit der Bitte um Verwendung für einen konkreten Anlass verbunden.

Dieser Anlass war schnell in der geplanten Freizeit nach Murrhardt bei Stuttgart gefunden. In den Herbstferien, vom 19. bis 26. Oktober, konnte eine 23-köpfige Gruppe dank Wolfgang Schumachers Zuwendung anregende Ferientage im Herzen des Schwäbisch-Fränkischen Waldes verbringen. Kinder und Jugendliche aller Altersstufen beteiligten sich an der Fahrt.

Untergebracht war die Gruppe in der dortigen Jugendherberge. Neben einer Kanutour, dem Besuch der Feuerwehr in Stuttgart-Cannstatt, Kletterwald und Flughafen-Führung gehörten ein Ausflug nach Stuttgart und der Besuch des Europaparks zu den Höhepunkten des Freizeitvergnügens.



Um ihren Gönner an den vielen Impressionen der Reise teilhaben zu lassen und sich bei ihm zu bedanken, gestaltete die Jugendfeuerwehr das Fotobuch, das Maik Emke und Wolff-Dieter Theissen im Namen aller Freizeitteilnehmer überreichten. „In Ruhe“ will Wolfgang Schumacher, der sich sehr erfreut über das originelle Dankeschön zeigte, das Buch an den Feiertagen studieren.