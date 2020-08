Wie gemein! Schrottsammler nimmt vor Haus abgestellten Rollstuhl mit

Lüdenscheid - Unglaublich dreist gingen mutmaßliche Schrottsammler an der Lennestraße vor. Sie entdeckten einen Rollstuhl. Ein behinderter Mann hatte ihn vor seiner Haustür abgestellt.

Wie die Polizei mitteilte, war der Mann mit seinem elektrischen Rollstuhl nach Hause gefahren. Das schwere Gerät stellte er vor seiner Haustür ab. Zwischen 18 und 18.15 Uhr am Mittwoch fuhr nach bisherigen Ermittlungen ein weißer Kastenwagen mit HSK-Kennzeichen vor und hielt vor dem Haus. Zeugen sind sich sicher, dass es sich um einen Schrottsammler handelte.

Am Steuer soll eine Frau gesessen haben. Sie soll in Begleitung eines stämmigen Mannes gewesen sein. Sie hievten den elektrischen Rollstuhl im Wert von 2.500 Euro in den Kastenwagen und verschwanden. Später bemerkte der behinderte Mann den Verlust seines Gefährts und rief die Polizei. Die Beamten ermitteln wegen Diebstahls.

Hinweise auf die Tatverdächtigen oder den Kastenwagen nimmt die Polizei in Lüdenscheid unter Tel. 90990 entgegen.