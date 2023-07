Ungewöhnlicher Fund bei Verkehrskontrolle im MK - Eigentümer gesucht

Teilen

Bei einer Fahrzeugkontrolle an der Volmestraße entdeckten die Beamten etwa 100 Spanngurte - woher er diese hatte, konnte der Fahrer nicht erklären. (Symbolbild) © Cornelius Popovici

100 Spanngurte und keine Erklärung, wo sie herkommen. Das stellte die Polizei bei einer Fahrzeugkontrolle in Lüdenscheid zunächst vor ein Rätsel.

Lüdenscheid - Bereits am 2. Juli entdeckten die Beamten während einer Fahrzeugkontrolle eines in Rumänien zugelassenen Audi A4 an der Volmestraße mehrere Spanngurte. Auf dem Rücksitz und im Kofferraum lagen etwa 200 Gurte in den Farben Rot, Blau und Orange.

Der 41-jährige Fahrer des Fahrzeuges konnte keine Angaben darüber machen, wo er die Gurte erworben hatte. Deshalb stellten die Beamten die Gurte als mögliches Diebesgut sicher und schrieben eine Anzeige wegen des Anfangsverdachts der Hehlerei.

Die Polizei fragt nun, wem die Gurte gehören könnten. Eigentümer werden gebeten, sich unter 0 23 53 / 91 99 0 mit der Polizeiwache in Halver in Verbindung zu setzen und dort gegebenenfalls einen Eigentumsnachweis zu erbringen.