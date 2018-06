Feuerwehr rettet elf Entenküken

Lüdenscheid - Das erleben die Einsatzkräfte der Feuerwehr auch nicht alle Tage: Am Donnerstagnachmittag rettete der Trupp der Feuer- und Rettungswache aus einem tiefen Abklinkbecken der Firma Hueck an der Talstraße elf Küken.

Eine Mitarbeiterin des Betriebs hatte gesehen, wie die Mutter mit ihrem Nachwuchs hilflos in dem Becken schwamm. Wie sie da hineingeraten war, lässt sich nur vermuten. Wahrscheinlich hatte sie in dem Gestrüpp darüber gebrütet.

Die Einsatzkräfte der Hauptwache, die komplett ausgerückt war, gaben alles: Sie entfernten Büsche am Rand des Beckens, um an das Geländer zu kommen und ließen von beiden Seiten der Umfassung einen Schlauch über die Wasserfläche gleiten, um die Mutter und ihre Küken an den Rand zu drängen, wo ein Feuerwehrmann mit einem Kescher wartete.

Rettung von elf Entenküken. Zur Fotostrecke

Das gelang nur bedingt. Ein Brett wurde kurzerhand zurechtgesägt, das tiefer im Wasser lag. Aber auch da entwischten die Küken, tauchten drunter her oder flutschten dran vorbei.

Der Einsatz eines Schlauchboots führte nach knapp zwei Stunden Einsatz zum Erfolg. Die Küken wurden dem Tierschutzverein übergeben. Die Entenmutter war geflüchtet.