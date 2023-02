Ungewöhnliche Aktion: Kinderschuhe für Erdbebenopfer gesucht

Katja und „Dimi“ Fidanidis starten eine Spendenaktion. © Fidanidis

Das Lüdenscheider Schuhgeschäft „Piccolo Mondo“ startet eine ungewöhnliche Sammelaktion für die Betroffenen des Erdbebens in Syrien und der Türkei. Das teilten Katja und „Dimi“ Fidanidis, die Inhaber von Piccolo Mondo, mit.

Lüdenscheid - Ab Montag können Bürger Kinderschuhe, die noch gut sind und getragen werden können, im Geschäft an der Wilhelmstraße 45 abgeben. Die gespendeten Schuhe sollen dann zeitnah in die betroffenen Gebiete gebracht werden. „Wir haben selbst Kinder und es geht einem sehr nahe, wenn man die aktuellen Bilder sieht. Kinder liegen uns sehr am Herzen, deswegen wollen wir auf diese Art und Weise einen Beitrag leisten“, erklären Katja und „Dimi“ Fidanidis. Man müsse bedenken, dass die Temperaturen in den betroffenen Gebieten derzeit rund um den Gefrierpunkt liegen. Gutes Schuhwerk sei daher sehr wichtig: „Kinderschuhe sind aber in den meisten Fällen noch in einem guten Zustand, da sie nicht lange getragen werden.“ Die Inhaber bitten darum, die Schuhe in stabilen Tüten vorbeizubringen. Hilfreich sei es auch, auf der Tüte die Größe zu notieren und ob die Schuhe für Mädchen oder Jungen sind. Ein Zehntel des Erlöses von neu verkauften Schuhen geht zudem an „Ein Herz für Kinder“.

Während der Öffnungszeiten (Montag bis Freitag 10 bis 13 und 15 bis 18 Uhr, sowie Samstag 10 bis 16 Uhr) sei es möglich, die Kinderschuhe abzugeben. Noch keine Gedanken gemacht hat sich das Ehepaar, wie lange die Aktion andauern soll. „Wir gehen jetzt mal von zehn bis 14 Tagen aus, da es ja jetzt recht schnell gehen muss“, betont Katja Fidanidis.