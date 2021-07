Ungeklärte Todesfälle in Lüdenscheid: Untersuchungen zur Todesursache

Zwei Männer sterben

Die zwei Todesfälle in Lüdenscheid gelten noch nicht als aufgeklärt. Weitere Untersuchungen sollen nun Aufschluss geben, woran die zwei Männer letztlich starben. Einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen gibt es nicht, beide könnten allerdings Opfer einer Gewalttat geworden sein.

Lüdenscheid – Zwei Todesfälle innerhalb von zwei Tagen beschäftigen derzeit die Kriminalpolizisten in Lüdenscheid. Wie berichtet, war am 22. Juli ein 58-Jähriger in einem Mehrfamilienhaus an der Werdohler Straße seinen Kopfverletzungen erlegen. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte er zuvor einen Streit mit einem 22-Jährigen. Auch am Freitag (30. Juli) befand sich der mutmaßliche Täter laut Oberstaatsanwalt Bernd Haldorn noch auf der Flucht. Ermittelt wird gegen ihn wegen Körperverletzung mit Todesfolge.

Der Hintergrund des Streits ist noch unklar. Die Ermittler gehen aber inzwischen davon aus, dass sich Täter und Opfer kannten. Um Licht in den rätselhaften Fall zu bringen, wurde laut Staatsanwaltschaft der Laptop des 58-Jährigen sichergestellt. Nach der Obduktion gab Oberstaatsanwalt Haldorn zusätzlich eine neuropsychologische Untersuchung des Leichnams in Auftrag. Ergebnisse liegen noch nicht vor. Der 58-Jährige war von einem Nachbarn bewusstlos im Treppenhaus aufgefunden worden, trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen starb der Mann noch im Hausflur.

Auch bei der Leiche eines 54-Jährigen, der am Freitag durch einen 31-Jährigen in einer Wohnung an der Worthstraße verletzt wurde und am Samstag starb, wurde eine solche Diagnostik beauftragt. „Bei beiden Opfern wurden Verletzungen des Gehirns festgestellt“, sagt Oberstaatsanwalt Haldorn. Es gehe nun darum, die genaue Todesursache zu ermitteln.